Zelfportret Rembrandt geveild voor 16 miljoen euro

Een van de weinige werken van Rembrandt van Rijn die nog in privébezit zijn, is dinsdagavond bij Sotheby’s in Londen geveild voor 14,5 miljoen pond (16 miljoen euro). Het gaat om een klein portret van 22 bij 16 centimeter waarop Rembrandt afgebeeld is in pak met een zwarte hoed en witte kraag.

Het Britse veilinghuis verwachtte dat het werk geveild zou worden voor 12 tot 16 miljoen euro. Het portret is gemaakt in 1632, toen Rembrandt 26 jaar was. Destijds was hij net in Amsterdam gaan wonen. En in datzelfde jaar schilderde Rembrandt De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp.

Mogelijk was het schilderij bedoeld als een soort visitekaartje, waarmee hij klanten wilde laten zien hoe hij hen zou kunnen afbeelden. Een andere theorie is dat Rembrandt het schilderij maakte voor zijn vrouw Saskia.

Tachtig zelfportretten

Volgens Sotheby’s zijn er weinig andere schilderijen waarop Rembrandt in nette kleren is geschilderd. Normaal gesproken beeldde hij zichzelf af in schilderskleren of gewone kleding. Dat maakt het huidige schilderij relatief zeldzaam. In totaal maakte Rembrandt zo’n tachtig zelfportretten.

Het werk is eind jaren negentig tijdelijk tentoongesteld in het Rijksmuseum, het Mauritshuis in Den Haag en in de National Gallery in Londen. Wie de nieuwe koper van het schilderij is, is niet bekend. En het is onduidelijk of de nieuwe koper het werk gaat tentoonstellen. De nieuwe koper bood 12,9 miljoen pond (bijna 14 miljoen euro) voor het schilderij, maar met bijkomende kosten komt dat neer op een prijs van zo’n 16 miljoen.