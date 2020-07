Zeker vier gewonden bij grote vechtpartij azc in Brabantse Budel

Bij een vechtpartij op het terrein van het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker vier bewoners gewond geraakt. Volgens de politie waren er ruim honderd mensen bij aanwezig. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) spreekt echter van vijftien betrokkenen. Er is één verdachte aangehouden.

De politie zegt rond 04.00 uur een melding te hebben gekregen van een „grote vechtpartij tussen ruim 100 mensen”. Bij de vechtpartij liepen vier bewoners lichte snijwonden om omdat er volgens de politie gebruik werd gemaakt van messen. Ook is er een beveiliger bedreigd.

De situatie bij het asielzoekerscentrum is nu weer rustig, zegt de politie. Wat de aanleiding was voor de vechtpartij, is nog niet bekend. Volgens de politie is „er nog veel onduidelijk”. Mogelijk volgen er later nog meer aanhoudingen.