Werksfeer Ellen DeGeneres Show onderzocht na beschuldigingen van discriminatie

De werksfeer op de redactie van de The Ellen DeGeneres Show wordt onderzocht na verhalen over onder andere discriminatie bij de Amerikaanse talkshow. Dat melden Amerikaanse media. Ook zouden medewerkers slecht zijn behandeld. In de talkshow, die voor het eerst werd uitgezonden in 2003, interviewt stand-up comedian en presentatrice Ellen DeGeneres (62) gasten uit binnen- en buitenland.

Medewerkers van het programma kregen afgelopen week een brief van producent Telepictures en distributeur Warner Bros. Television waarin het onderzoek werd aangekondigd. Daarvoor wordt ook de hulp van een derde partij ingeschakeld. Huidige en ex-medewerkers zullen worden gevraagd naar hun ervaren op de set van het programma, schrijft tijdschrift Variety.

In juli publiceerde BuzzFeed een onderzoek over racisme en intimidatie bij het programma. BuzzFeed sprak met één huidige werknemer en tien ex-werknemers. Ze zeiden onder meer ontslagen te zijn nadat ze vrije dagen hadden opgenomen om de begrafenis van een familielid bij te wonen. Één werknemer vertelde te zijn opgestapt omdat ze het zat was opmerkingen te krijgen over haar afkomst.

De Nederlandse Youtube-ster en visagist Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, vertelde in februari in De Wereld Draait Door over haar ervaringen als gast in het programma. Ze voelde zich niet welkom en niet op haar gemak gesteld door Ellen Deeneres.