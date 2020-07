Ik weet inmiddels veel over Arie den Dekker, de man die meldde wat hij gezien had na een liquidatie en die daarna door iedereen en vooral door de gemeente Oss aan zijn lot werd overgelaten. Na het lezen van het profiel van Jan Meeus en Bram Endedijk in NRC, voelde ik een fractie van de wanhoop die hij gevoeld moet hebben voor hij zichzelf voor het gemeentehuis in Oss overgoot met benzine en in brand stak.

Ik heb daar verder niets aan toe te voegen, behalve dan dat ik iedereen en de inwoners van Oss in het bijzonder waarschuw om geen klokkenluider te worden. Meld de misdaad maar liever niet, ook niet anoniem.

Dan de gemeente Oss. Het nieuws dat Arie den Dekker de daad bij het woord voegde, heeft ze waarschijnlijk ondanks al zijn waarschuwingen dan toch nog overvallen. Je hoopt dat erover is vergaderd, dat ze met iets naar buiten komen wat hout snijdt. Excuses, de hand in eigen boezem, medeleven, iets.

Maar mag je van Oss wel een communicatiestrategie verwachten?

Als ze daar verstand van communiceren hadden, was Oss wel wat anders geweest dan Oss, een lelijk eend tussen Nijmegen en Den Bosch. Bij Oss denk je automatisch aan de SP, maar ze zitten met een burgemeester van de VVD.

Een verslaggever van Hart van Nederland deelde smalend – „Communicatie van gemeente Oss anno 2020” – een filmpje van mevrouw Wobine Buijs-Glaudemans, die niet beschikbaar was voor interviews.

Als Hart van Nederland je al de maat neemt, is er echt wat mis. Ik heb drie keer naar Wobine Buijs-Glaudemans in haar witte jurk gekeken, naar hoe ze met haar vuistje op haar bureau slaat. Man steekt zichzelf in brand, burgemeester communiceert hoeveel tijd en geld de gemeente erin heeft gestoken. Dat gestolde, op niets gebaseerde zelfvertrouwen. De minachting, de gedachte dat de kijkers dit zullen slikken als zoete koek.

Nee, we beantwoorden geen vragen.

We doen het zelf wel.

Wobine Buijs-Glaudemans praatte zichzelf met verve de ellende in, achter de camera stond waarschijnlijk een communicatiemedewerker mee te knikken. De afgang zelf geregisseerd, als de aanleiding niet zo treurig was zou je er keihard om kunnen lachen. Arie den Dekker stak zichzelf in brand, de burgemeester deed feitelijk hetzelfde.

Het gemeentehuis van Oss is een treurige plek.

