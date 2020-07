Toonaangevende Amsterdamse nachtclub De School gaat dicht

De toonaangevende Amsterdamse nachtclub De School sluit per direct. Het café en restaurant die horen bij de club blijven wel open. Dat kondigden de eigenaren van de club, Jochem Doornbusch en Ernst Mertens, maandagavond aan tijdens een interne bijeenkomst met resident dj’s en personeel.

Door Covid-19 kon de club, gevestigd in het oude LTS-gebouw aan de dr. Jan van Breemenstraat in Amsterdam-West, al sinds maart niet meer open. De club, die maandelijks 80.000 euro aan looncompensatie ontving via de NOW-regeling, had tevergeefs huurkorting bedongen bij de gemeente Amsterdam. Afgelopen week vertelden accountants en advocaten de eigenaren dat een faillissement onafwendbaar zou zijn als alle activiteiten niet per direct zouden worden gestopt.

Dinsdagochtend verklaarden de eigenaren in een persbericht de club „met pijn in hun hart” te moeten sluiten, omdat „de schulden zich opstapelen”. Daarmee verliest het Amsterdamse nachtleven een belangrijke pijler. De School gold als toonaangevend in binnen- en buitenland met zijn progressieve boekingen, concerten, exposities en feesten die weekenden doorgingen. Jaarlijks trok de club tienduizenden bezoekers, waarvan velen uit het buitenland.

Uitgaansstad

De opvolger van nachtclubs 11 en Trouw, die Amsterdam als uitgaansstad weer op de kaart zetten eind jaren nul, opende zijn deuren op 3 januari 2016. In korte tijd maakte de 24-uurslocatie de hooggespannen verwachtingen waar.

De School presenteerde zich altijd als inclusieve nachtclub, maar dat imago kreeg recent een flinke deuk. Bijna een week na het overlijden van George Floyd zette de kersverse communicatiemedewerker een jubelende foto van het terras op Instagram om te vieren dat het café weer open kon. Dat vonden bezoekers en medewerkers kwetsend tegenover mensen van kleur en ongepast op een dag dat er wereldwijd aandacht was voor Black Lives Matter en een dag voordat de antiracismedemonstratie plaats zou vinden op de Dam. Op die kritiek werd vervolgens te laat of niet gereageerd, sancties bleven uit, ook nadat er andere aantijgingen van racisme bekend werden. Met een meer divers team was deze ongelukkig misstap waarschijnlijk niet gemaakt.

De kritiek illustreert een probleem dat breder in het nachtleven speelt: terwijl de muziek die in clubs te horen is voor een groot deel is gemaakt door producers of muzikanten van kleur, zijn de werknemers op kantoor uitsluitend wit. De discussie over racisme binnen de muren van De School bleek een splijtzwam binnen het personeel en tussen de club en zijn achterban. Kort na de Instagram-post werd een evenement van organisatie X3 om geld op te halen voor de Black Lives Matter-beweging en nazaten van George Floyd verplaatst naar een andere locatie.

De club schakelde een diversiteitscoach in. Maar de bijeenkomst waarbij eigenaren en werknemers in gesprek gingen met critici, leidde alleen maar tot meer kritiek, het opstappen van personeel en het onmiddellijk stopzetten van de samenwerking met het securitybedrijf. Kort daarna maakte de club plannen om in een andere vorm, met een meer divers samengesteld team verder te gaan. Maandag haalde de financiële realiteit die plannen in, aldus Doornbusch.