Slaapmatjes op anderhalve meter

Over iets meer dan twee weken zou het zover moeten zijn: de Eurekaweek in Rotterdam. Ieder jaar worden zo’n vierduizend aanstaande studenten een paar dagen lang ondergedompeld in het Rotterdamse studentenleven, om zo de stad en hun medestudenten te leren kennen voordat hun studententijd begint. Dit jaar zou het evenement door de coronacrisis een combinatie van fysieke en online activiteiten worden, maar afgelopen dinsdag kwamen ook deze aangepaste introductieplannen onder druk te staan door nieuwe besmettingen onder Rotterdamse studenten.

Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond gaat het om zo’n tien tot twintig besmette studenten, van wie een deel student geneeskunde is.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb riep dinsdag gelijk de voorzitters van de vijf gezelligheidsverenigingen uit de stad en het bestuur van de Eurekaweek bijeen voor een overleg, samen met de gemeente en de veiligheidsregio. De Eurekaweek kan vooralsnog doorgaan, is de conclusie van het overleg, maar de studenten in Rotterdam zullen zich de komende weken beter moeten gaan gedragen.

„Wij delen de zorgen van de gemeente”, laat de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV), Merel van Lunen, vlak na het overleg weten. „Ook de verenigingen merken dat studenten zich steeds minder strikt aan de maatregelen houden.” Maar, benadrukt ze, dat is in Rotterdam onder studenten in het algemeen een groot probleem.

Van de tienduizenden studenten die in Rotterdam studeren, zijn er volgens Van Lunen maar zo’n vierduizend lid van een van de gezelligheidsverenigingen in de stad. De meeste verenigingen organiseerden de afgelopen maanden geen (grote) activiteiten.

Bewustwordingscampagne

Toch is Van Lunen blij dat burgemeester Aboutaleb de Kamer en haar verenigingen heeft uitgenodigd voor het overleg. De gemeente Rotterdam werkt de komende tijd aan een bewustwordingscampagne gericht op jongeren. De verenigingen en de Kamer hebben in het overleg gesproken over manieren om via hun eigen netwerk zoveel mogelijk Rotterdamse studenten te bereiken. „We willen graag helpen om te zorgen dat het aantal besmettingen onder studenten in de stad niet nóg hoger oploopt.”

Ook in andere studentensteden staat de introductieperiode op het punt van beginnen. Bij de meeste gezelligheidsverenigingen ging het draaiboek voor de traditionele kennismakingsperiode in maart gelijk de prullenbak in. Met honderden studenten dagenlang op introductiekamp, terwijl iedereen op een gezamenlijke slaapzaal of in een grote tent overnacht, werd door het coronavirus praktisch onmogelijk.

Lange tijd was het voor verenigingen afwachten hoe ze het nieuwe academische jaar zouden kunnen aftrappen. Een online kennismaking met de vereniging werd op verschillende plekken geopperd, of misschien zelfs helemaal geen introductieprogramma.

Pas toen het kabinet weer bijeenkomsten van honderd mensen toestond, konden de besturen gaan nadenken over een fysiek introductieprogramma. Nagenoeg alle 48 gezelligheidsverenigingen die zijn aangesloten bij de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) zijn, zoals het er nu naar uitziet, tóch van plan iets te organiseren dat lijkt op het traditionele introductiekamp, laat voorzitter Yorick van der Heiden weten.

De mores van de vereniging

„Wees zo vrij en creatief als je zelf wilt, zolang het binnen de maatregelen past”, adviseerde de LKvV de besturen zodra de versoepelingen werden aangekondigd. „En maak de kampen niet langer dan nodig.” Veel verenigingen besloten daarop hun grote kamp op te delen in meerdere korte kampen, met kleinere groepen studenten, om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. Onderling wisselen besturen in het hele land hun tips en plannen voor een veilige introductietijd uit.

„We liggen dit jaar niet met z’n allen in een grote tent, alle deelnemers slapen in een eigen tentje”, vertelt Sophie Jongeling, rector van het Amsterdamse ASC/AVSV, de grootste studentenvereniging van Nederland. Hun introductiekamp duurt dit jaar niet de gebruikelijke drie weken, maar slechts vier dagen. Zes keer op rij zullen groepjes van negentig studenten de mores van de vereniging en vooral ook elkaar leren kennen. Zo kunnen de ruim vijfhonderd aanstaande leden toch allemaal op kamp.

Bij RKSV Albertus Magnus, de grootste studentenvereniging van Groningen, lagen de afgelopen maanden verschillende noodscenario’s klaar, vertelt vice-voorzitter Emma Visser. Volgens de huidige plannen gaan de nieuwe leden allemaal één nachtje op kamp en vindt een deel van het programma online plaats, zoals een aantal informatieve colleges over seksuele voorlichting en het combineren van je studententijd met het studeren.

Als Nederland plotseling opnieuw in lockdown gaat, ligt er nog een crisisplan op de plank. „We maken de eerstejaars dan wel lid en doen pas een introductie zodra het weer kan”, vertelt Visser.

Het is te hopen dat het niet zover komt, vindt Jongeling van ASC/AVSV. Ze vermoedt dat de studentenvereniging dit jaar éxtra belangrijk wordt voor aankomende studenten. „De kans is groot dat zij het hele jaar online moeten studeren en niet verder komen dan die vier muren van hun studentenkamertje”, zegt ze. „En dat terwijl studenten juist zó hard op zoek zijn naar mensen om vrienden mee te worden.” De Amsterdamse vereniging zag dit jaar, tegen hun verwachtingen in, een record aan nieuwe inschrijvingen.