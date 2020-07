‘Politie doorzoekt parkje bij Hannover in verdwijningszaak Maddie McCann’

De Duitse politie doorzoekt bij Hannover met speurhonden en een graafmachine een parkje. Die zoektocht zou volgens de openbaar aanklager in Braunschweig te maken hebben met de verdwijning van het vermiste Britse meisje Madeleine McCann. Dat melden Duitse media dinsdag. In 2007 raakte de destijds driejarige peuter vermist toen ze met haar ouders op vakantie was in Portugal.

Begin vorige maand was er een grote doorbraak in de jarenlange vermissingszaak. De Duitse politie maakte bekend dat een Duitse veroordeelde zedendelinquent in beeld is als dader, Christian B.. Hij verbleef tussen 1995 en 2007 regelmatig in Portugal. B. is tweemaal veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes en zit op dit moment een celstraf uit voor een seksueel vergrijp.

De politie zei eerder al ervan uit te gaan dat McCann niet meer in leven is. Madeleine McCann verdween dertien jaar geleden uit een appartement in de Portugese Algarve, waar zij met haar ouders op vakantie was. De zaak, die een aantal keer eerder werd heropend, kreeg wereldwijd aandacht. Op streamingdienst Netflix verscheen vorig jaar een documentaire over de zoektocht naar Maddie McCann.