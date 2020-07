Overleden meisje uit Marken hoogstwaarschijnlijk aangereden

De 14-jarige Tamar uit Marken die vrijdagnacht levenloos werd gevonden langs een autoweg in de buurt van het dorp is hoogstwaarschijnlijk aangereden. Dat heeft autopsie op het lichaam uitgewezen. Volgens de politie is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Bij de rampplek op de Zeedijk tussen Marken en Zuiderwoude herinneren alleen de gele markeringsstrepen van het politie-onderzoek en een bosje zonnebloemen in de berm aan de dood van Tamar. Vrijdagnacht verliet ze rond één uur ’s nachts haar ouderlijk huis in het Noord-Hollandse dorp aan het Markermeer. De politie weet wat de aanleiding daarvoor was, maar doet daar geen mededelingen over. Een dorpsgenoot zei tegen NH Nieuws dat er geen problemen bekend zijn rond het gezin. De moeder van het meisje waarschuwde na Tamars vertrek de politie en zette een zoekactie in gang met dorpsgenoten. De politie vond haar lichaam rond vier uur ’s nachts in de berm langs de Zeedijk op zo’n vijf kilometer van Marken.

Auto’s weggetakeld

In televisieprogramma Op1 wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak. In de uitzending zal een politiemedewerker de bestuurder van het voertuig oproepen zich te melden en vertellen over de impact die de dood van het meisje heeft in Marken. „Vanwege de zomer is er momenteel geen Opsporing Verzocht. Het is daarom mooi dat we ruimte krijgen in Op1 om de zaak onder de aandacht te brengen”, aldus een politiewoordvoerder.

Tientallen rechercheurs voeren momenteel onderzoek uit. De politie wil onder meer weten waar het meisje voor vier uur ’s nachts is geweest en met wie zij contact heeft gehad. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. De voorbije dagen zijn in het nabij geleden Uitdam en in Marken vier auto’s met schade weggetakeld. De voertuigen worden onderzocht door de politie en hun eigenaren zijn verhoord, maar geen van hen is tot nu toe aangeduid als verdachte. De gemeente Waterland heeft de media, op verzoek van Tamars familie, opgeroepen om familie en vrienden met rust te laten.