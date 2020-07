Oud-Maleisisch premier Najib Razak schuldig bevonden aan corruptie

Oud-premier Najib Razak van Maleisië is dinsdag door de rechtbank in het land op zeven punten schuldig bevonden aan corruptie in de eerste van vijf rechtszaken rondom het staatinvesteringsfonds 1 Malaysia Development Berhad, ook bekend als 1MDB. Razak heeft het miljardenfonds, dat bedoeld was om de Maleisische economie te stimuleren, volgens de rechter geplunderd. De voormalig premier is aangeklaagd voor in totaal 42 misdrijven die in vijf verschillende rechtszaken worden behandeld.

Razak kwam in 2009 in Maleisië aan de macht en richtte vrijwel direct na zijn aanstelling het investeringsfonds op. Uit onderzoeken zou blijken dat zo’n 4,5 miljard dollar (omgerekend ruim 3,8 miljard euro) uit het fonds is gestolen. Razak zou het geld via financiële constructies, waarbij ook ING-rekeningen een rol speelden, hebben weggesluisd en hebben gebruikt voor hotelovernachtingen, sieraden en kunstwerken. Bij invallen in zijn huizen werden twee jaar geleden onder meer 2.200 ringen, 423 horloges, 1.400 halskettingen en 567 handtassen gevonden. Honderden miljoenen euro’s zijn op privérekeningen van Najib terechtgekomen.

Verkiezingen

Het corruptieschandaal kwam al eerder aan het licht in Maleisië. De anticorruptiecommissie verklaarde Najib toen onschuldig. Die uitspraak leidde tot grote demonstraties in het Aziatische land. Bij de verkiezingen in mei 2018 verloor de partij van Razak, die lange tijd de grootste was, de meerderheid. Na die nederlaag werd Razak gearresteerd. Bij nieuwe verkiezingen een aantal maanden geleden kwam de partij van Razak opnieuw aan de macht.

Razak verklaarde eerder al onschuldig te zijn. Hij en zijn vrouw, die ook is aangeklaagd vanwege corruptie, zouden zijn misleid door bankiers. Volgens de rechter kan echter na alle bewijzen in het eerste proces worden verklaard dat de aanklager de zaak tegen Razak met succes heeft ondersteund.

Vorige week werd bekend dat de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs voor 3,9 miljard dollar (3,4 miljard euro) heeft geschikt met het Maleisische ministerie van Financiën in de 1MDB-fraudezaak. De bank maakte het geld over aan het ministerie en wordt daardoor niet langer vervolgd voor fraude in de zaak. Goldman Sachs erkende dat twee oud-medewerkers fouten hebben gemaakt bij drie transacties, die ertoe hebben geleid dat miljarden konden weggesluisd.