Onrust in Italië: migranten ontsnapt uit quarantaine

Covid-19 heeft een nieuwe draai gegeven aan het migratiedebat in Italië: het gaat nu niet alleen om culturele verschillen en werk, maar ook om leven en dood.

Zondag en maandag wisten tientallen clandestiene migranten, in Italië gekomen vanuit Tunesië en Libië, te ontsnappen uit opvangcentra in Sicilië. Ze hadden daar twee weken in quarantaine moeten blijven.

Burgemeesters op Sicilië sloegen alarm dat hun burgers zich niet meer veilig voelen, ook al bezwoeren de autoriteiten dat alle migranten waren getest en negatief bevonden. Dit voedt de intolerantie en het racisme, schreef burgemeester Roberto Gambino van Caltanissetta aan de minister van Binnenlandse Zaken. Daar ontsnapten zondag 184 mensen vanuit de opvang de stad in. Van hen zijn er inmiddels 140 weer aangehouden.

Minister Luciana Lamorgese besloot daarop militairen naar de opvangcentra te sturen. Ook haalde ze een eerder plan uit de la om migranten zonder papieren die negatief zijn getest, in quarantaine te houden op veerboten voor de kust van Sicilië en van het kleine eilandje Lampedusa.

Ruim 12.000 migranten

Er zijn dit jaar ruim twaalfduizend migranten over zee aangekomen in het zuiden van Italië. Ruim een derde van hen komt uit Tunesië, waar de pandemie de sociale en economische crisis heeft versterkt. Deze maand alleen al kwamen er vijfduizend mensen aan. Opvallend is dat velen niet op rubberboten zitten, maar op veiliger houten, stalen of polyester boten. Zo kwam er zondag in Lampedusa een ontspannen groepje mannen en vrouwen aan met, zo bleek uit veel gedeelde foto’s, poedel, strohoed, zonnebrillen en opvallende sieraden.

De ontsnappingen en het gevoel dat het kabinet niet weet om te gaan met de weer gegroeide stroom migranten, is koren op de molen van Matteo Salvini van de rechts-nationalistische partij Lega. Verzet tegen migratie is zijn hoofdthema. De Lega-leider heeft het in de coronacrisis moeilijk in de schijnwerpers te blijven, en kwam na het akkoord in Brussel over het EU-Herstelfonds op rechts alleen te staan in zijn kritiek op Franse/Duitse bureaucraten die de Italiaanse industrie een kopje kleiner willen maken. Maar na de ontsnappingen en de vrouw met de poedel, vuurt zijn propagandamachine een salvo van socialemediaberichten af.

Binnen de coalitie groeit het ongemak. De twee coalitiepartners, de Vijfsterrenbeweging en de centrum-linkse Democratische partij, hebben het moeilijke migratiedossier doorgeschoven naar de partijloze minister Lamorgese. Onder haar zijn veel meer boten met opgepikte migranten toegelaten, maar ze heeft het probleem van de opvang niet kunnen oplossen. In de centra in Caltanissetta en Porto Empedocle waaruit migranten zijn weggevlucht, zitten veel meer mensen dan waarvoor ze berekend zijn. Bovendien is het er vaak snikheet.

Lamorgese sprak maandag in Tunis met president Kais Saied en bood hem meer economische hulp aan. Rome heeft een terugstuurafspraak met Tunis, in de praktijk komt dat neer op ongeveer vijftig mensen per week.

Lees ook: Italië gaat weer open, maar het zuiden maakt zich zorgen