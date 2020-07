Onderzoek naar verziekte sfeer bij talkshow van ‘gemene’ Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres is „gemeen”. Al enige tijd ligt de Amerikaanse stand-upcomedian en presentator Ellen DeGeneres (62) onder vuur, na verhalen over haar manier van werken achter de schermen van haar populaire tv-programma. „Een nieuwe redacteur kreeg te horen dat ze elke dag iemand anders uitpikt, die ze die dag haat. ‘Het is niet jouw fout, onderga het gewoon, de volgende dag is ze gemeen tegen iemand anders’”, twitterde tv-schrijver Benjamin Siemon eerder dit jaar. Ook zijn er verhalen over discriminatie.

Mediabedrijf Warner Bros heeft een intern onderzoek aangekondigd naar de werksfeer op de redactie van The Ellen DeGeneres Show. Daarvoor wordt ook de hulp van een derde partij ingeschakeld. Huidige en voormalige medewerkers zullen worden gevraagd naar hun ervaringen op de set van het programma.

„Dat Ellen gemeen is, is niet het enige probleem. Er zijn drie leidinggevenden, die de baas zijn over al deze mensen – en zij zorgen voor deze gemene werkcultuur”, zegt een voormalige werknemer tegen de Amerikaanse site BuzzFeed.

BuzzFeed publiceerde een onderzoek naar racisme en intimidatie bij het programma. De site sprak met één huidige werknemer en tien voormalige werknemers. In dat onderzoek werd gemeld dat iemand werd ontslagen voor het opnemen van vrije dagen om de begrafenis van een familielid bij te wonen; iemand anders kwam op straat te staan nadat die zich ziek had gemeld. Eén werknemer vertelde zelf ontslag te hebben genomen omdat ze het zat was opmerkingen te krijgen over haar afkomst.

De Nederlandse Youtube-ster en visagist Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, vertelde in februari in De Wereld Draait Door over haar ervaringen als gast in het programma. Ze voelde zich niet welkom en niet op haar gemak gesteld door Ellen DeGeneres.

(NRC)