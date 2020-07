Nederlandse tiener omgekomen door val in Zwitserse Alpen

In de Zwitserse Alpen is maandag een 13-jarige Nederlandse jongen omgekomen door een val tijdens het bergbeklimmen. Ook een 47-jarige Zwitser kwam om het leven. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Het duo zat met een touw aan elkaar vast en viel zo’n 50 meter naar beneden.

Het incident vond plaats in de buurt van het dorp Montreux en de bergpas Col de Jaman. Het duo liep een bergtocht over de ruim 1.800 meter hoge bergtop Dent d’Hautaudon. Het is onduidelijk wat de val heeft veroorzaakt. Een persoon die in de buurt was, zag de man en de jongen vallen en heeft de nooddiensten op de hoogte gebracht.

Bij aankomst waren de twee echter al overleden. Hun lichamen zijn met een helikopter afgevoerd. De Zwitserse man woonde in de regio en de Nederlandse jongen was met zijn gezin op vakantie in de buurt. Het is niet duidelijk wat hun relatie was. Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het incident.