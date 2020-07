Miljoenenroof iPhones op Schiphol, mogelijk met hulp van binnenuit

Ladingdieven hebben voor 3 miljoen euro aan iPhones gestolen op het bedrijventerrein bij de luchthaven Schiphol. De Koninklijke Marechaussee houdt er rekening mee dat de roof met hulp van binnenuit is gepleegd. De diefstal gebeurde al op zaterdag 14 maart, maar werd dinsdag pas bekendgemaakt. Een 35-jarige man uit Polen werd een dag na de roof aangehouden.

De miljoenroof werd mogelijk gepleegd met behulp van vervalste vrachtdocumenten, aldus de marechaussee. De lading is vermoedelijk in het Noord-Hollandse Edam gelost of overgeladen. Ook werden kort na de diefstal meerdere telefoons geactiveerd in Nederland. Het is onduidelijk of er telefoons zijn teruggevonden.

Chauffeur

De Poolse man die werd aangehouden, is de chauffeur die de zending meenam van het bedrijf op Schiphol. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte. De marechaussee doet een oproep aan mensen die meer weten over de miljoenenroof om zich te melden.

Het is de derde keer in korte tijd dat een grote ladingsdiefstal plaatsvindt rond Schiphol. In mei dit jaar werd een grote partij smartwatches gestolen en in de zomer van 2019 een grote hoeveelheid andere elektronica. Ook bij deze diefstallen wordt er rekening mee gehouden dat ze hulp van binnenuit zijn gepleegd, zegt een woordvoerder. Volgens de woordvoerder behandelt de marechaussee de drie zaken afzonderlijk.