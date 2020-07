Magisch-realistische anime weet te ontroeren

De laatste maanden overspoelt distributeur Periscoop de markt met anime uit Japan. Twee weken geleden was er My Hero Academia: Heroes Rising, die een maand eerder al was voorafgegaan door My Hero Academia: Two Heroes. Zomeropruiming? Moet de plank leeg? Op die laatste twee ondermaatse titels volgt nu Ride Your Wave. Dat is gelukkig weer een film waarvoor een bezoekje aan de bioscoop loont. Al was het maar om te zien op welke fraaie manieren water en vuur, de twee elementen waar het in het verhaal om draait, in allerlei variaties geanimeerd worden door Masaaki Yuasa.

Hinako is naar het kustplaatsje Chiba verhuisd om te studeren, maar liever surft zij op de golven in zee. Zij wordt vanuit de verte met bewondering gadegeslagen door Minato en Wasabi, twee jonge brandweermannen. Als er door illegaal aangestoken vuurwerk een fel uitslaande brand ontstaat in het flatgebouw waar Hinako verblijft, redt Minato haar van het dak. De twee worden verliefd en gaan samen leuke dingen doen. Waarbij Minato een obsessie aan de dag legt voor de perfecte manier van koffiezetten.

Gedetailleerd laat regisseur Yuasa het opschenken zien, met langzaam borrelende belletjes. Voor de plot totaal niet noodzakelijk, maar het zijn dit soort terzijdes, evenals de aandacht voor Japanse rijstomeletten, die Ride Your Wave uittillen boven de middelmaat.

Minato wil beter leren surfen maar wanneer hij op een nacht de zee opgaat (spoiler!) om te oefenen, sterft hij bij zijn poging iemand te redden. Hinako is ontroostbaar maar ontdekt al snel dat door het zingen van hun lievelingslied, zo’n typische J-pop oorwurm, zijn geest tevoorschijn komt in water – zelfs in de wc-pot. Zo is hij toch nog bij haar. Waarbij het de vraag is of het niet beter is als zij hem loslaat en verder gaat met haar leven, iets wat de heimelijk op Hinako verliefde Wasabi ook hoopt.

Hinako en Minato surften graag samen, voordat het noodlot toesloeg.

Het is een thematiek die doet denken aan de klassieker Ghost en de film Truly, Madly, Deeply (beide uit 1990). De scènes waarin Hinako rouwt blijven echter licht. Misschien zelfs net iets te licht, waardoor diepe ontroering uitblijft. Een grapje waarin Minato als geest opduikt als Hinako in bad ligt, is misschien zelfs wat dubieus.

Toch overtuigt het magisch-realistische Ride Your Wave door de plezierige personages en de knappe verhaalconstructie waarin allerlei details uiteindelijk op hun plek vallen. Dan volgt de ontroering waarnaar in het middengedeelte zo opzichtig gehengeld wordt alsnog.

Animatie Ride Your Wave Regie: Masaaki Yuasa. Met de stemmen van: Ryota Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto, Kentaro Ito. In: 21 bioscopen ●●●●●

