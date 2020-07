Investeerders opgelicht: ‘We dachten: het loopt lekker door’

Een site die individuen en bedrijven helpt om fraude op te sporen, blijkt plots zelf het middelpunt van een grote fraudezaak.

De Amerikaanse online marktplaats Trustify, gespecialiseerd in het koppelen van klanten aan privédetectives, haalde 18,5 miljoen dollar (15,8 miljoen euro) op bij in totaal negentig investeerders. Er was veel vertrouwen in het bedrijf, met name omdat oprichter en topman Daniel Boice (41) elk kwartaal opnieuw een stijgende omzet en gebruikersaantallen aan zijn investeerders presenteerde.

Deze week werd Boice gearresteerd door de FBI. Hij wordt verdacht van witwassen, fraude en oplichting. De Amerikaanse toezichthouder SEC verdenkt hem daarnaast van het overtreden van de federale effectenwet.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou Boice tussen 2015 en 2018 de cijfers van zijn bedrijf bij elkaar hebben verzonnen. Een groot deel van het investeringsgeld – 8 miljoen dollar – zou Boice hebben gebruikt om zichzelf te verrijken.

125.000 dollar ging naar een privéjet om zijn kinderen naar zomerkamp te brengen

Boice, die naar eigen zeggen slechts een salaris van 75.000 dollar ontving, gebruikte het kapitaal onder meer voor juwelen (5.000 dollar), aankopen op webwinkel Amazon (134.000 dollar) en het charteren van een privéjet om zijn kinderen naar zomerkamp te vervoeren (125.000 dollar). Ook stortte Boice 1 miljoen dollar van het geld voor zijn bedrijf op de spaarrekening van hem en zijn vrouw Jennifer Mellon, tevens bestuurder van Trustify.

„Boice en Trustify logen tegen investeerders over hun falende bedrijfsmodel, om zo de indruk te wekken van een bloeiende start-up”, aldus Kelly L. Gibson van de SEC in een verklaring. „Terwijl ze fondsen van investeerders verduisterden om een extravagante levensstijl te ondersteunen.”

Ook een Nederlands slachtoffer

Tot de slachtoffers behoren enkele grote Amerikaanse durfkapitaalfondsen, waaronder Plum Alley uit New York en Ranch Ventures uit San Francisco. Ook een groep angel-investeerders, rijke particuliere beleggers, stapte in. Daartoe behoorde ook de Nederlandse investeerder Jeroen Bertrams, die in 2016 een relatief klein bedrag van 10.000 euro investeerde in Trustify, in ruil voor aandelen in de onderneming.

Bertrams, rijk geworden van de verkoop van zijn websites lening.com en verzekering.com in 2006, investeerde in tweehonderd start-ups en schreef daarover vorig jaar – ironisch genoeg – het boek Succesvol investeren in startups. Hij gebruikt de Trustify-zaak, die al langer speelt, nu in zijn lezingen om uit te leggen hoe je als investeerder ook voor de gek kan worden gehouden.

„Elk kwartaal kregen we een update van de cijfers en dat was elke keer hetzelfde: het gaat heel erg goed”, zegt Bertrams aan de telefoon vanuit zijn vakantieadres in Frankrijk. „De omzet steeg. Ze openden een nieuw kantoor dat zo mooi was dat het allemaal prijzen ontving. We dachten allemaal: het loopt lekker door.” Volgens Bertrams werden de cijfers en documenten op een „uiterst geraffineerde manier” gefabriceerd.

Toen Trustify later opnieuw bij de investeerders aanklopte voor kapitaal, besloot Bertrams niet mee te doen. „Ik dacht toch: er klopt iets niet”, zegt hij. „Ze deden moeilijk over het geven van referenties. ‘We moeten die mensen niet lastigvallen’, zei hij dan. Boice was de hele tijd op reis. Er waren veel klachten over onbetaalde salarissen, de huur bleek niet betaald. Dat is voor mij een dikke, rode nee.”

Bertrams vindt het lastig te verklaren, dat niemand zag wat er aan de hand was. „Het gekke is: er deden allemaal topinvesteerders mee. Je denkt dan: als die erin stappen, dan zal het wel kloppen. Dan hebben ze die man vast wel helemaal doorgezaagd. Niet dus.”

‘Oorlogsdaad’

Toen de druk in 2019 toenam, vertrok Boice, vertelt Bertrams. Het kantoor van Trustify, in Arlington in de Amerikaanse staat Virginia, bleek verlaten. Nadat investeerder Anchorage Capital – dat miljoenen dollars investeerde in Trustify – in maart vorig jaar een rechtszaak aanspande, ging de zaak rollen.

Dat was een „oorlogsdaad van een groep geprivilegieerde rijke witte oude mannen”, aldus Daniel Boice in een een blogpost op website Medium, enkele dagen nadat de rechtszaak werd aangekondigd. Het is het laatste wat over Boice te vinden is. „Ik heb elke cent die ik heb in Trustify gestoken, inclusief het spaargeld van mijn kinderen”, schrijft hij. „Ik heb veel meer in mijn bedrijf gestoken dan ik er ooit voor teruggekregen heb.”