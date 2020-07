„Jij bent lightskin maar ik vind dat je goud bent”, zingt de 19-jarige Samir ‘ADF Samski’ Plasschaert op zijn debuutalbum Fresh Prince Van Noord in het lichtvoetige ‘Lightskin’. „Jij hebt ananas gegeten en ik proef het.”

Hij houdt van dat soort zinnen – zinnen die een beeld oproepen, waar je aan blijft haken, of die je wilt doorvertellen. Voor Samski is een nummer pas echt geslaagd wanneer hij na het opnemen zijn vrienden wil bellen om zijn zinnen te laten horen.

„Ik probeer altijd iets iconisch te zeggen”, zegt de jonge artiest op een terras in Rotterdam. „Een line waarvan ze over tien jaar zeggen: weet je nog wat Samski toen zei. Ik rap om later herinnerd te worden.”

ADF Samski – de letters staan voor ‘Alleen De Fam’ – rapt en zingt in een ontspannen, kalme stijl. Hij maakt zijn rapteksten en flow bewust niet te ingewikkeld, zegt hij. „Mensen moeten het kunnen mee-rappen.”

Aansporing

Op zijn debuut werkt Samski op elk nummer met vaste producer p.APE. Die geeft het album een prettig coherent, fris en origineel geluid mee dat goed bij Samski’s rapstijl past: warm, muzikaal kleurrijk, funky en relaxt – met beats en instrumentaties die beïnvloed zijn door oldschoolrap uit de jaren tachtig, aangevuld met melodieuze invloeden uit onder meer r&b en G-Funk uit de jaren negentig. „Ik hou van dat geluid”, zegt Samski, die opgroeide met de rap- en r&b-klassiekers die zijn moeder thuis draaide. „Ik ben gaan rappen omdat ik iets wil horen wat nu in Nederland niet gemaakt wordt.”

Samski begon op zijn vijftiende met muziek maken. In die tijd maakte zijn oudere broer Ronnie Flex na het Pop Prijs-winnende project New Wave een ware zegetocht als boegbeeld van de succesvolste generatie rappers in Nederland tot nu. Voor Samski was het een aansporing, zegt hij. „Hij is de g.o.a.t. (‘greatest of all time’). Niet omdat hij mijn broer is – het is gewoon wat het is. En als hij het kan, dan kan ik het ook.”

We hoeven niet allemaal jong te sterven. Er wordt al veel te veel talent verspild

Samski nam in die tijd als 15-jarige jongen met vrienden in Rotterdam-Noord op zijn iPhone zijn eerste nummers op. „We hielden twee telefoons tegenover elkaar. Op de één luisterden we via een oordopje naar de beat, op de andere namen we de vocals op met een dictafoon-app”, legt hij uit. Wanneer het nummer klaar was, schoten ze in hun buurt met de camera van hun mobieltje een videoclip.

Inmiddels is ADF Samski zelf ook een snel opkomende ster. Het eind 2019 verschenen ‘No Hook 3’, waarin hij rapt op de instrumentatie van Modjo’s ‘Lady - Hear Me Tonight’ uit 2001, is op YouTube bijna 5,5 miljoen keer bekeken. Op het officiële eredivisiebal – waarop vorig jaar etsen van Rembrandt stonden – staan komend seizoen afbeeldingen van aanstormende rappers, waaronder Samski. En net nog, onderweg naar het interview, begonnen twee meisjes naar hem te roepen. „Maar echt heel hard schreeuwen: ‘ADF! ADF’. Druk doen, me volgen. Het was een soort apengedrag.”

Het succesvolle ‘No Hook 3’ heeft een intrigerende clip. De jongens die Samski via WhatsApp had opgetrommeld voor de opname, vormen het vaak bekritiseerde beeld in een aantal drill-clips: met maskers en bivakmutsen op, en met wapens zwaaiend naar de camera. Maar ze dansen enthousiast en aanstekelijk op de muziek – het is eerder gezellig dan grimmig. „Het is nonchalant ontstaan”, zegt Samski. „Een beat aan, wat Hennessy erbij. We zijn ook gewoon gezellig als je ons kent, en niet cameraschuw of zo. Ik wist niet eens dat die boys zo zouden komen maar het werkte perfect.”

Lees ook: Verliefd op de sound van Ronnie Flex

Kritisch

ADF Samski is op zijn album kritisch op jongens die rondlopen met ‘shanks’ (steekwapens). Die kunnen ze beter thuislaten, rapt hij – „Leg hem terug op het aanrecht.” Samski: „Ik hoop dat youths gewoon met hun handen vechten. We hoeven niet allemaal jong te sterven. Er wordt al veel te veel talent verspild.”

Muziek kan effect hebben, denkt de jonge rapper – hij wil zijn luisteraars positief motiveren. Op het album rapt Samski met trots over zijn moeder, zijn buurt, en de discipline waarmee hij aan zijn carrière vertelt te bouwen – terwijl jongens om hem heen ‘pitten’, ‘uit hun neus eten’ en hun tijd verdoen met Netflix.

Zijn muzikale inspiratiebron, rapper Payroll Giovanni uit Detroit, rapte begin 2018 in Chills: „Blame the man in the mirror when you broke as fuck.” Het was het laatste zetje dat Samski nodig had om gedreven en vol focus aan zijn carrière te werken, zegt hij. Dat wil hij nu doorgeven. „Ik kom uit een buurt met weinig winnaars. Ik hoop dat iemand zich in mijn teksten herkent en zich daardoor oncomfortabel gaat voelen. Soms heb je iemand nodig die je helpt activeren.”

Fresh Prince Van Noord van ADF Samski is nu uit.