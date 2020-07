‘Het overlijden van Den Dekker kent alleen maar verliezers’

„Er zijn alleen maar verliezers”, zei burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans (VVD) dinsdag op een persconferentie in Oss over het drama dat zich een dag eerder voor het gemeentehuis had afgespeeld. Daar stak Arie den Dekker zichzelf in brand. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

Den Dekker voelde zich door de gemeente Oss schandalig behandeld, onder meer doordat hij geen woning kreeg toegewezen. Ook kreeg hij een gebiedsverbod voor Oss, nadat zijn tijdelijke woning in brand was gestoken en hij werd bedreigd omdat hij bij de politie een verklaring had afgelegd over een liquidatie waarvan hij in 2018 ongewild getuige was. „Dat gebiedsverbod was bedoeld voor de rest van de inwoners van Oss”, aldus de burgemeester dinsdag. „Wat je niet wil is dat een onschuldige inwoner iets overkomt omdat er iemand in de buurt is die blijkbaar wordt bedreigd.”

Onafhankelijk onderzoek

Er komt een „onafhankelijk onderzoek” naar het handelen van de burgemeester en de gemeente in deze zaak, die met de zelfverbranding van Den Dekker zo tragisch is geëindigd, kondigde de burgemeester zelf aan. „Ik vind dat mijn handelen dieper onderzocht moet worden. Familie en ook de burgers van Oss hebben recht op openheid van zaken.”

Lees ook een interview met Arie den Dekker: ‘Al schieten ze heel Oss dood, van mij horen ze niks meer’

Zelf denkt Buijs dat de gemeente niet heel veel te verwijten valt. Maandag bracht de gemeente een video naar buiten waarin de burgemeester benadrukte dat het helpen van Den Dekker „ontzettend veel geld, tijd en inspanningen van iedereen heeft gekost.” Er is „iets verschrikkelijks gebeurd”, voegde ze daar dinsdag tijdens de persconferentie aan toe, ondanks dat de gemeente „kosten noch moeite gespaard” heeft om Den Dekker te helpen. „We zijn gefrustreerd dat we er niet in zijn geslaagd dit te voorkomen.”

Woonoverlast

Over Den Dekkers grote wens een woning in Oss toegewezen te krijgen, zei de burgemeester dat het „lastig” was geweest daarvoor te zorgen. Ten eerste was hij al eens „vanwege grote woonoverlast” en het „compleet uitleven” van een woning uit zijn huis gehaald. „Dan is er eerst een zorgtraject nodig.” Toen vervolgens zijn tijdelijke woning afbrandde, was het evenmin gemakkelijk hem een nieuwe woning toe te wijzen. „Als iemand een emmer poep over z’n hoofd gooit en het gemeentehuis met rotte vis besmeurt, medewerkers intimideert en bedreigt, doen we aangifte. Wat we niet doen, is iemand als beloning een huis geven. Het kan niet zo zijn dat iemand door dit gedrag een voorkeursbehandeling krijgt.”

Onduidelijk is voor de politie, die camerabeelden uitvoerig heeft bestudeerd, of de zelfverbranding een bewuste zelfmoord is geweest of een roep om aandacht. „We trekken daarover geen conclusie”, zei teamchef Anke Jaspers van het basisteam Maasland. „Er is in elk geval geen sprake van een misdrijf.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op 113.nl, of bel 113 of 0800-0113.