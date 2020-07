Feministen eisen ontslag van Franse minister

Waar Gérald Darmanin tegenwoordig ook verschijnt, hij wordt opgewacht door activisten die zijn ontslag eisen. Zo ook zondag toen de Franse minister van Binnenlandse Zaken in Saint-Étienne-du-Rouvray een hommage bracht aan pater Harmel, die vier jaar geleden werd vermoord door een moslimextremist. „Vuile verkrachter,” riep een tiental activisten voor de politie hen oppakte.

Darmanin, een conservatief politicus uit het Noord-Franse Tourcoing, wordt al jaren achtervolgd door aantijgingen van verkrachting. Maar sinds hij begin juli op Binnenlandse landse Zaken is benoemd (hij was eerder minister van Begrotingszaken) zijn activistische feministen vastberadener dan ooit om hem ten val te brengen. In Parijs en andere Franse steden zijn duizenden vrouwen de straat op gegaan om het ontslag te eisen van Darmanin, wiens baan in Frankrijk ook wel als le premier flic, de oppersmeris, wordt omschreven.

Darmanin wordt er door de nu 50-jarige Sophie Patterson-Spatz van beschuldigd dat hij haar heeft verkracht in een Parijse hotelkamer in 2009. Patterson-Spatz is een gewezen call-girl die om Darmanins hulp had gevraagd om haar juridisch dossier op te schonen, dat haar bleef achtervolgen toen zij getrouwd was. Darmanin heeft in 2018 toegegeven dat hij seksuele betrekkingen heeft gehad met Patterson-Spatz, maar ontkent de verkrachting. Het dossier werd geseponeerd, maar in juni van dit jaar beval het hof van beroep in Parijs de heropening van het onderzoek, omdat dit niet ver genoeg was gegaan.

Oud-president Nicolas Sarkozy heeft juist steun betuigd aan Darmanin

Een nieuw opgerichte feministische denktank, Pourvoir Féministe, heeft sindsdien zo’n 12.000 handtekeningen verzameld om Darmanin te rapporteren bij de HAVTP, een publiek orgaan dat toeziet op de integriteit van gezagsdragers. „Als minister van binnenlandse zaken heeft Gérald Darmanin de bevoegdheid over de politiediensten. Dat is een belangenconflict”, zei voorzitter Anaïs Leleux.

Maar ook de aanhangers van Darmanin laten zich niet onbetuigd. Oud-president Nicolas Sarkozy heeft zijn steun toegezegd en 167 verkozenen in de regio Hauts-de-France betoogden in een open brief in Le Monde dat Darmanin recht heeft op het vermoeden van onschuld.

In Parijs heeft de feministische beweging ondertussen het ontslag weten te bewerkstelligen van de socialistische cultuurwethouder Christophe Girard, wegens diens vriendschappelijke relatie met de pedoseksuele schrijver Gabriel Matzneff, die eerder dit jaar in ongenade viel na een boek van een slachtoffer. Girard zei ontslag te nemen omdat hij geen zin had om zijn „leven te verpesten door zich permanent te moeten verdedigen”.

De zaak drijft een wig tussen de socialistische burgemeester Anne Hidalgo en de groenen, die haar in juni aan haar herverkiezing hielpen. Verschillende pas verkozenen van de groenen namen vorig week deel aan een betoging voor het stadhuis. „Welkom in pedoland,” stond op een spandoek. Hidalgo was zo razend dat ze een aanklacht indiende tegen leden van haar eigen meerderheid.

