‘Ella Bella Bingo’: vrolijke ode aan vriendschap

Ella en Henry wonen in een rustiek Noors dorpje en zijn beste vrienden. Net op het moment dat ze een circusvoorstelling organiseren, komt er een nieuwe jongen in hun straat wonen. Johnny is ogenschijnlijk een ‘cool kid’ en hij heeft bovendien allemaal leuk speelgoed. Als Henry liever met Johnny speelt, vooral omdat hij diens crossfiets zo mooi vindt, wordt Ella jaloers en zegt ze tegen Henry dat hij moet kiezen tussen haar en Johnny. Verdrietig fietst Henry ervandoor. Ella wil Henry haar verontschuldigingen aanbieden en gaat samen met haar vader en allerlei dorpsgenoten naar hem op zoek.

De Noorse animatiefilm Ella Bella Bingo is een vrolijke ode aan vriendschap en staat met één been in de Disney-traditie: ook hier stelen bijfiguurtjes regelmatig de show. In deze film zijn dat de kippen van de buurman, die los van de hoofdpersonages ook allerlei avonturen beleven.

Tegelijkertijd is Ella Bella Bingo op een natuurlijke manier inclusief en eigentijds. Disney zou niet zo snel een op een scootmobiel tuffende oma opvoeren of een zwarte vrouw die een relatie heeft met een aan dansen verslaafde witte biker. Daarnaast is de animatie bij vlagen oogstrelend, met als hoogtepunt een bezoek aan de kermis, inclusief eng spookhuis en duizelingwekkende achtbaan.

Animatie Ella Bella Bingo Regie: Frank Mosvold. Met de stemmen van: Bo Burger, Rosemarie Voogt, Bert Simhoffer. In: 26 bioscopen ●●●●●

