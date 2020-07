ECB vraagt banken opnieuw dividenduitkering uit te stellen vanwege coronacrisis

Banken zouden dit hele jaar geen dividend moeten uitkeren en eigen aandelen moeten terugkopen. Die aanbeveling van de Europese Centrale Bank vanwege de coronacrisis gold al tot 1 oktober, maar werd dinsdag verlengd tot januari 2021. Volgens de ECB kan dit geld beter dienen als buffer tegen mogelijke financiële tegenvallers.

Het gaat om dividend op winsten van vorig jaar en dit jaar die volgens de ECB voorlopig niet uitgekeerd zouden moeten worden. De ECB benadrukt dat de aanbeveling tijdelijk is in deze periode van „uitzonderlijke onzekerheid”. De huidige economie zou het vanwege de coronacrisis lastig maken om nauwkeurige voorspellingen te doen over het kapitaal en de economische positie van banken.

Andrea Enria, toezichthouder van de bankensector binnen de ECB, stelt dat banken de reële economie hebben „kunnen helpen stabiliseren” door kredietleningen aan huishoudens en bedrijven door te laten lopen. „Daarom is het des te belangrijker om banken aan te moedigen hun buffers te gebruiken om zich te blijven focussen op deze overkoepelende taak: kredietverlening”, aldus Enria.

Uitstroom

In een tegelijk gepubliceerde analyse schrijft de ECB dat de Europese bankensector de huidige stress vanwege de coronacrisis kan doorstaan, maar dat als de situatie erger wordt de uitstroom van kapitaal „aanzienlijk” kan worden.

De ECB voorziet in het gemiddelde economische scenario (een economische krimp van bijna 9 procent in 2020) een terugloop van de gemiddelde kapitaalratio van de banken van het huidige 14,5 procent naar 12,6 procent. In het slechte scenario (-12,6 procent bbp-krimp) zou dat gemiddeld 8,8 procent kunnen worden. De minimaal vereiste kapitaalratio is net boven de 10 procent. „In dit scenario zouden verschillende banken actie moeten ondernemen om aan de minimale kapitaalregels te blijven voldoen”, aldus de ECB. „De algemene terugval zou echter wel beheersbaar blijven.”

Gezonde balans

Na de eerste oproep in maart dit jaar om zeker tot oktober geen dividend uit te keren, lieten onder meer ABN Amro, ING en de Rabobank weten het advies op te volgen. Of de banken ook akkoord gaan met een uitstel tot volgend jaar, is nog niet bekend.

De ECB zal later in het jaar besluiten of de adviezen nodig blijven voor het laatste kwartaal van 2020. Daarbij weegt het onzekerheden met betrekking tot de economie en de stabiliteit van het algehele financiële systeem mee. Als voorwaarde om wel dividend te mogen uitkeren en aandelen te mogen inkopen, moeten banken tegen die tijd aan kunnen tonen dat hun balansen gezond zijn en ze genoeg buffers hebben om tegenvallers mee op te vangen.