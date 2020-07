Drie Soedanese migranten doodgeschoten door Libische autoriteiten

Drie Soedanese migranten zijn maandagavond doodgeschoten bij aankomst in Libië, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De schoten zouden zijn gelost door leden van de lokale autoriteiten. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR roept op tot een onderzoek. Volgens een woordvoerder moet achterhaald worden of de Libische kustwacht verantwoordelijk is voor de dood van de migranten.

De migranten waren samen met 67 anderen door de Libische kustwacht tegengehouden toen ze met een boot probeerden de Middellandse Zee over te steken. Ze waren net van boord gegaan in de Libische kustplaats Al Khums toen er onrust ontstond en werd geschoten.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) begonnen de lokale autoriteiten met schieten toen een aantal migranten probeerde te ontsnappen uit angst voor detentie in Libië. Twee slachtoffers waren op slag dood, het derde slachtoffer overleed onderweg naar het ziekenhuis. Twee anderen raakten gewond. Een deel van de overige migranten zit nu in detentie, een ander deel is ontsnapt.

Geen veilige haven

Een woordvoerder van de UNHCR noemt de dood van de Soedanezen „verschrikkelijk”. „De daders moeten verantwoordelijk gehouden worden.” In een verklaring zegt Vincent Cochetel, de speciale gezant van de UNHCR voor het centrale Middellandse Zeegebied, dat dit incident sterk benadrukt „dat Libië geen veilige haven is om van boord te gaan”.

„Er is behoefte aan meer zoek- en reddingscapaciteit op de Middellandse Zee, inclusief NGO-schepen, om de kans te vergroten dat reddingsoperaties leiden tot ontscheping in veilige havens buiten Libië. Er is ook behoefte aan meer solidariteit tussen mediterrane kuststaten”, aldus Cochetel. Ook het IOM zegt dat Libië niet aangemerkt kan worden als veilige haven.

Het door oorlog geteisterde land is een van de belangrijkste routes voor Afrikaanse migranten die Europa willen bereiken. De afgelopen maanden zijn honderden migranten op zee tegengehouden en teruggestuurd naar Libië. Door de coronacrisis zijn er nauwelijks reddingsschepen van ngo’s uitgevaren. De EU heeft alle reddingsmissies stopgezet en ziet Libië officieel wel als veilige haven.