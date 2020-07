De animatie-industrie floreert in coronatijd

‘Wie had gedacht dat een carrière in animatie zo’n stabiele keuze zou zijn?”, zegt animator Karli Melder met een grote lach. Ze werkt in Los Angeles voor de Amerikaanse animatiestudio Titmouse (Netflix-series Big Mouth, The Midnight Gospel), waar ze middenin de pandemie aan een nieuwe baan begon. „Het is ongelooflijk om te zien dat er in deze tak van de filmindustrie nog steeds zoveel nieuw personeel wordt aangenomen, alsof de crisis niet gaande is.”

Animatoren lijken zich de afgelopen jaren te hebben voorbereid op de huidige thuiswerksituatie. „Elke animator heeft zijn eigen bureau, werkt lange tijd aan zijn of haar eigen ding en we waren natuurlijk altijd al een stel kluizenaars”, legt Terry Ziegelman uit, lichtartiest bij animatiestudio Dreamworks en momenteel werkzaam aan The Boss Baby 2.

In maart brachten zijn baas Jeff Shell en hoofd animatie Margie Cohn werknemers op de hoogte dat er minder mensen op kantoor konden werken; animatoren moesten vanuit huis aan de slag. Met bijbehorende chatgroepen en virtuele meetings. De slaapkamer van zijn vijfjarige zoon werd Ziegelmans werkkamer. Tijdens werktijd ontkomt hij dus niet aan de dilemma’s die zijn zoon hem vanuit zijn speeltipi voorlegt: „Deadpool tegen Wolverine, wie wint?”, lacht hij.

Ondertussen concentreert de lichtartiest zich op de kleur, lichtinval en warmte van de scène op zijn scherm. Waar andere animatoren hele scènes opnieuw, en snel, moeten kunnen terugkijken, werkt Ziegelman frame voor frame. „Dat heeft me in het begin veel lijden gescheeld, toen alle systemen nog werden opgezet, omdat dit werk minder van een computer vergt.” Zijn grootste vijand blijkt internet. „Omdat we thuis rechtstreeks op de werksets van kantoor werken, kunnen we grote bestanden makkelijk aan, maar een goede internetverbinding is belangrijk. In het begin werd ik er nog vaak uitgegooid.”

Karli Melder animeerde half maart nog voor het kleinere Octopie in downtown Los Angeles. Dagen vóór het ‘veiliger thuis’-bericht van burgemeester Eric Garcetti werd ze naar huis gestuurd om daar te werken. Een paar maanden later deed het bedrijf het dure kantoorpand van de hand, inclusief inboedel. „Daarmee heb ik voor een prikkie mijn thuiswerkset kunnen upgraden”, herinnert Melder zich. Nu ‘rolt’ ze dagelijks om half acht van haar bed naar haar werkplek in de woonkamer in haar huis in North Hollywood.

Daar herstelt ze inmiddels voor Titmouse animatiefoutjes, zoals het niet synchroon lopen van monden en tekst. Omdat haar baan middenin de pandemie begon, heeft ze haar team nog nooit ontmoet en liep ze in het begin tegen een hoop muren aan. „Je bent op een nieuwe plek in de eerste week bezig vertrouwd te raken met de techniek, maar tijdens de quarantaine werden de problemen vertienvoudigd, omdat we allemaal thuis waren.” Er waren dagen dat ze urenlang wachtte op respons van het ICT-team.

Maar als alle plooien zijn gladgestreken, leent animatie zich uitstekend voor thuiswerk. Ook de meeste (stem)acteurs hebben tegenwoordig opnamesets in huis, ze sluiten zich in een kledingkast op om zich zonder afleiding en omgevingsgeluid in een scène te storten. „Microfoons waren online bijna overal snel uitverkocht”, weet Melder. Scripts worden opgestuurd en regie belt live in of geeft in de kantlijn aantekeningen mee.

Dat animatoren nog massaal aan het werk zijn, is een klein wonder. Het werkloosheidspercentage in LA County, waar Los Angeles en omliggende steden onder vallen, staat deze maand op 19,4 procent van ruim 10 miljoen inwoners. Ook Hollywood werd de afgelopen maanden hard getroffen, in de eerste crisisweek verloren al 120.000 mensen hun entertainmentbaan en werden alle aanstaande filmproducties geannuleerd. De vakbond van animatoren, met ruim 5.800 leden, zag daarentegen nauwelijks afname in werkgelegenheid en moet zelfs nieuwe leden verwerken. Inmiddels verschijnen op grote sites aan de lopende band vacatures in animatieproductie. Studio’s zijn zelfs op zoek naar scripts die kunnen worden omgezet naar animatie.

Sinds april volgt animerend Hollywood met argusogen de ‘premium video on demand’ (pvod) uitgave van Dreamworks’ nieuwe Trolls-film. In april werd Trolls World Tour in de Verenigde Staten uitgebracht als pvod. Binnen twee weken na het online uitbrengen huurden in Amerika maar liefst vijf miljoen huishoudens de film. In de eerste drie weken bracht de animatiefilm bijna 100 miljoen dollar op. Studio Universal houdt er meer aan over dan aan de eerste Trolls-film vier jaar geleden.

En dat biedt hoop. „We hebben ons bij Dreamworks de pleuris gewerkt aan de nieuwe Trolls”, herinnert Ziegelman zich. „Het idee dat de film niet in bioscopen te zien zou zijn, was in eerste instantie een klap. Nu we zien wat voor publiek je online kunt bereiken, zijn we om. Als er nu voor The Boss Baby 2 wordt gesproken over pvod, vind ik dat niet meer zo verschrikkelijk.” Gelukkig, want terug naar ‘normaal’ zal het voorlopig niet gaan. Half juli gaf burgemeester Garcetti toe de stad te vroeg te hebben heropend en waarschuwde dat een tweede lockdown dichtbij is.

Dat de animatiefilm deze zware periode – met verve – heeft overleefd en studio’s vanuit huis alles op tijd voor elkaar lijken te krijgen, zal zijn sporen achterlaten. „Zo wisten wij allang dat je niet in Los Angeles of New York hoeft te wonen om dit werk te doen, maar het wordt nu heel duidelijk. Ik hoop dat hierdoor meer talent de kans krijgt in animatie aan de slag te kunnen”, concludeert Melder. „En dat ik misschien naar buiten Los Angeles kan verhuizen, waar de vaste lasten lager zijn.”

Trolls World Tour is vanaf 5 augustus te zien in de Nederlandse bioscopen.

