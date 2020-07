Anderhalf keer meer coronadoden dan officieel gemeld

Het aantal coronadoden in Nederland ligt tussen de anderhalf en twee keer zo hoog als het officiële cijfer van het RIVM doet blijken. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar oversterfte tijdens de corona-epidemie. RIVM-directeur Jaap van Dissel had eerder al genoemd dat er sprake was van onderrapportage, maar het was nog niet bekend hoe groot het verschil precies was.

De eerste elf weken van de corona-epidemie, van 9 maart tot en met 24 mei, zijn naar schatting 10.164 mensen meer overleden dan is gerapporteerd door het RIVM. In die weken lag de oversterfte volgens het CBS met 95 procent zekerheid tussen 8.593 en 11.691. Dit betekent dat voor elke tien geregistreerde coronadoden er nog eens vijf à tien mensen overleden direct of indirect zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19 die níet in de officiële telling zijn opgenomen.

In Nederland worden alleen positief geteste overleden personen geregistreerd als coronadoden. Het werkelijke aantal ligt hoger omdat niet iedereen die sterft is getest op het coronavirus. Het CBS benadrukt dat de geschatte oversterfte een beeld geeft van alle extra overledenen tijdens de coronacrisis, en dus ook mensen die niet direct door het coronavirus geraakt zijn. Zo is het ook mogelijk dat de lockdown een effect heeft gehad op de sterfte door andere oorzaken.

