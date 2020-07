Debat Amerikaanse presidentsverkiezingen verplaatst om coronavirus

De Amerikaanse University of Notre Dame heeft zich teruggetrokken als locatie voor het eerste presidentiële debat in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, wegens zorgen over het coronavirus. Het debat wordt daarom verplaatst naar de stad Cleveland. Dat meldt Reuters.

Het eerste debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager, oud-vicepresident Joe Biden, zal op 29 september worden gehouden bij Case Western Reserve University in samenwerking de Cleveland Clinic, heeft de Commission on Presidential Debates maandag verklaard.

De University of Notre Dame, gevestigd in South Bend in de staat Indiana, ziet af van zijn rol als locatie van het debat omdat de aanwezigheid van studenten zou moeten worden beperkt wegens het coronavirus, liet president John Jenkins van de privé-universiteit weten in een verklaring. Ook zouden er minimale kansen zijn voor vrijwilligers. De „onderwijswaarde” van het houden van het debat op de campus zou daardoor volgens hem „enorm worden verminderd”.

Notre Dame is de tweede universiteit die zich terugtrekt als lokatie van een verkiezingsdebat. Vorige maand liet de University of Michigan weten af te zien van het houden van het tweede debat op 15 oktober op zijn campus. Dat debat is verplaatst naar Miami. Een derde debat wordt op 22 oktober gehouden in Nashville. Op 7 oktober wordt in Salt Lake City een debat georganiseerd tussen vicepresident Mike Pence en de nog onbekende running mate van Biden.