Bij Club Brugge gaat ‘Stoere Ruudje’ Vormer voorop in de strijd

De Belgische bekerfinale gaat komende zaterdag ondanks de coronacrisis door, al zijn fans niet welkom. „We kijken met het hele team enorm uit naar die bekerfinale”, zegt de Nederlandse middenvelder Ruud Vormer. „Maar ik ga het publiek wel missen. Ik heb de supporters nodig.”

Het is vintage Vormer, het zegt alles over de band die hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd met de supportersschare van Club Brugge, het Feyenoord van België. Toen Vormer in 2015 neerstreek in West-Vlaanderen was blauwzwart tien jaar lang geen landskampioen geworden. De afgelopen zes jaar won Club drie titels en werd het drie keer tweede, met Vormer als een van de sterkste pionnen op het middenveld. In zijn eerste seizoen won Club al de beker, in de finale tegen aartsrivaal Anderlecht.

Club pakt weer prijzen, maar dat is niet de enige reden waarom fans Vormer op handen dragen. Hij is de speler die tijdens en na wedstrijden het felst en langst wordt toegejuicht, en dan drukt ‘Ruudje’ een jonge fan ook nog eens een wedstrijdshirt in handen.

„Ruud is een voortrekker, hij is een captain die veel communiceert, zowel met spelers als met fans. Ook als het even moeilijk gaat, gaat hij voorop in de strijd. Hij zorgt voor een goede sfeer in het team, en dat zie je op het veld. Hij heeft techniek, maar werkt ook hard, en daar houden de Club-fans van”, zegt Nico Cappaert, voorzitter van de supportersfederatie. De slogan van het Vlaamse FCB is niet voor niets ‘no sweat, no glory’, en geen speler die dat op dit moment beter symboliseert dan de 32-jarige Vormer uit het Noord-Hollandse Hoorn.

AZ-debuut onder Louis van Gaal

Toch was het niet vanzelfsprekend dat Vormer zou uitgroeien tot de dragende speler van een topteam. Als jonge snaak liet Louis van Gaal hem debuteren bij AZ, maar zijn opmars werd geremd door Demy de Zeeuw. Bij Roda JC werd hij wel een vaste waarde.

De Limburgers ontwikkelden zich met Vormer van degradatieklant tot stabiele eredivisieclub, wat hem in 2012 een transfer naar Feyenoord opleverde. Maar onder trainer Ronald Koeman stokte zijn opmars. Vormer moest tevreden zijn met een rol als invaller, spelers als Lex Immers en Jordy Clasie kregen veel meer speelminuten.

Het was Michel Preud’homme, voormalig coach van FC Twente, die Vormer in 2014 naar Brugge haalde. Alles wat in Rotterdam mislukte, ging in Brugge plots wel goed. Hij scoort geregeld, deelt nog meer assists uit, en is de speler waar de huidige coach Philippe Clement zijn elftal omheen bouwt.

Ruud Vormer tijdens de Champions League-playoff van Club Brugge tegen LASK Linz, vorig jaar. Foto STEPHANIE LECOCQ/EPA

„Misschien is Ruud in Nederland lange tijd te laag ingeschat, maar hij is ook een laatbloeier. Hij was altijd al een talent, en zeker bij Roda een goede voetballer, maar hij was nog niet zo rijp als nu”, analyseert Aad de Mos, die de competities in Nederland en België van nabij volgt voor verschillende media. „Hij heeft natuurlijk die Hollandse branie, coacht graag. In Nederland wordt dat niet altijd geaccepteerd, dan ben je ook een van de velen. In België is er iets meer volgzaamheid. Als je dan, zoals Ruud, met veel discipline en werkkracht het goede voorbeeld geeft, en ook nog goed kan voetballen, dan kan je uitgroeien tot een echt leidersfiguur.”

Vormer koppelt branie aan raffinement, en als hij er even niet bij is door een schorsing of blessure, mist Club volgens De Mos zijn belangrijkste schakel.

Vlotte babbel

Hij is in Brugge alleen maar beter geworden, geeft Vormer zelf ook aan. De liefde komt van twee kanten. Onlangs was hij te gast in het tv-programma Vive la Vie, bij sportjournalist Karl Vannieuwkerke, die hem dollend introduceerde als ‘de man van spoedarts Roos America’. Het gezin, met ondertussen drie kinderen, verhuisde van de rand van Gent naar kustplaats Knokke, vlakbij het gloednieuwe trainingscentrum van Club. Vormer en zijn echtgenote zijn een bescheiden celebritykoppel geworden, hun vlotte babbel zorgt voor een uitstraling en erkenning die veel verder reikt dan de Club-fans of voetballiefhebbers.

De stoere Ruud die thuis havermoutpannenkoeken bakt terwijl zijn echtgenote voorop gaat in de strijd tegen Covid-19, is een beeld dat het jaaroverzicht zal halen. Ondertussen bleef Vormer wel aan zijn conditie werken. „Als ik niet kan sporten, word ik chagrijnig en gefrustreerd”, vertelde hij Vannieuwkerke, terwijl zijn vrouw bevestigend knikte. En hij heeft een doel: de beker winnen, daarna weer kampioen worden, en nog eens verrassen in de Champions League.

Vormer heeft in Brugge nog een contract voor twee jaar, maar eigenlijk wil hij in West-Vlaanderen zijn carrière afsluiten. „We hebben het hier geweldig fijn, ook na het voetballen willen we graag in België blijven”, kondigde Vormer aan.

„De fans hebben hem in het hart gesloten en Ruud voelt zich uitstekend bij Club. Hij hoeft echt nergens anders meer heen, dat heeft hij niet nodig”, zegt De Mos. „En daarna kan hij bij Club makkelijk doorgroeien naar een rol als trainer.”

Dat Vormer aankondigde in België te willen blijven, heeft hem bij fans nog geliefder gemaakt, aldus Cappaert. „Hij is nu al een icoon. Maar als hij in de komende jaren nog wat prijzen pakt, kan hij een echte legende worden, zoals Jan Ceulemans.” De eerste stap kan Vormer zaterdagavond zetten, met bekerwinst tegen Antwerp.