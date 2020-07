Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea scheert zijn ‘omstreden, koloniale’ snor

Al op dag één van zijn ambassadeurschap in Zuid- Korea, nu ruim twee jaar geleden, kreeg de Amerikaan Harry Harris vragen over zijn gezichtsbeharing. Of hij wel wist dat zijn snor associaties opriep met de gouverneurs-generaal ten tijde van de gewelddadige Japanse bezetting van het land, was de vraag. Zo was de knevel niet bedoeld, zei Harris. En toch heeft hij de snor dit weekend afgeschoren.

Voor zijn ambassadeurschap was Harris een gladgeschoren admiraal. Hij liet de snor staan om zijn carrière als diplomaat in te leiden, zei hij eind 2019 tegen The Korea Times. Het feit dat hij tegenover de krant überhaupt vragen moest beantwoorden over zijn snor, werd door critici gezien als racistisch. Harris is geboren in Japan, als zoon van een Amerikaanse vader en Japanse moeder. De vergelijkingen met de gouverneurs-generaal hebben, naast het feit dat zij allen hoge militairen én snordragers waren, deels ook met zijn afkomst te maken. Ook Koreanen in de onafhankelijkheidsbeweging droegen snorren „maar daar lijkt niemand zich op te richten”, merkte Harris op in het interview. „Dus denk ik dat ik mijn snor houd”, zei hij toen. „Ik kan mijn etnische achtergrond niet ontkennen. [...] Ik ben wie ik ben.”

Harris ontkent nu dat zijn gang naar de kapper een knieval is voor de critici. Covid-19 en het warme weer gaven de doorslag, luidt de verklaring op sociale media. (NRC)