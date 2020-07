3 procent Italiaanse honden en katten heeft coronavirus gehad

3 tot 4 procent van de Italiaanse honden en katten draagt antilichamen tegen het coronavirus bij zich. Dat betekent dat ze een corona-infectie hebben doorgemaakt. Overdracht van deze dieren naar mensen is nog niet vastgesteld.

Dat blijkt uit een groot onderzoek van Italiaanse en Engelse wetenschappers dat als preprint is verschenen op server bioRxiv. De resultaten moeten nog in een wetenschappelijk tijdschrift verschijnen.

In de periode maart tot en met mei namen dierenartsen bij 817 honden en katten een uitstrijkje uit de keel, neus of anus tijdens een periodieke controle. Het onderzoek werd uitgevoerd in verschillende Italiaanse regio’s, maar de meeste dieren kwamen uit Lombardije, dat begin dit jaar hard getroffen werd door de coronapandemie. Er waren al individuele gevallen bekend van besmette huisdieren, maar niet eerder deden wetenschappers zo’n groot onderzoek.

Antilichamen

Geen van de geteste dieren droeg tijdens de controle SARS-CoV-2 bij zich, maar 3,4 procent van de honden en 3,9 procent van de katten had wel antilichamen tegen het virus. Dit betekent dat ze een infectie hebben doorgemaakt. De gevonden percentages onder huisdieren zijn vergelijkbaar met het percentage mensen dat antistoffen bij zich draagt. Uit Italiaans onderzoek onder Milanese bloeddonoren bleek dat eind april 2,4 tot 9 procent van de donoren antistoffen tegen Covid-19 aanmaakte.

„We wisten uit experimentele studies al wel dat huisdieren SARS-CoV-2 konden krijgen, maar het is goed dat dit nu ook in het veld is uitgezocht”, zegt Herman Egberink, veterinair viroloog aan de Universiteit Utrecht. Er is volgens hem geen reden tot zorg. „Het percentage is niet onbeduidend, maar we kunnen op basis van deze studie niet concluderen dat het virus zich buiten huishoudens onder dieren verspreidt.” Volgens Egberink spelen huisdieren een verwaarloosbare rol binnen de huidige pandemie. Ook de Italiaanse en Engelse wetenschappers benadrukken in hun artikel dat de kans klein is dat huisdieren een actieve rol spelen in de coronaverspreiding.

Volgens de veterinair viroloog is het desondanks belangrijk om geen intensief contact met je huisdier te hebben als je besmet bent met het coronavirus en voor goede hygiëne te zorgen. Ook het RIVM raadt intensief knuffelen met het dier af en adviseert een niet-zieke huisgenoot voor het dier te laten zorgen. De huisdieren mogen van het RIVM wel naar buiten, tenzij ze zelf klachten krijgen. Egberink zou daar voorzichtiger mee zijn. „Ik zou het dier binnenhouden omdat besmette dieren geen of weinig verschijnselen kunnen tonen.”

Situatie nertsen uitzonderlijk

Van nertsen is bekend dat ze het virus aan elkaar overdragen. Of honden en katten dat onder natuurlijke omstandigheden ook doen, is nog niet duidelijk. Eerder laboratoriumonderzoek liet wel zien dat het virus zich kan verspreiden tussen katten. De nertsen vormen wel een uitzonderlijke groep, benadrukt Egberink. „Zij zaten in grote aantallen bij elkaar. Bij honden en katten is dat natuurlijk anders.”

De Italiaanse studie laat zien dat honden uit families waarvan bekend is dat gezinsleden Covid-19 hadden, een hogere kans hadden om besmet te raken dan in huishoudens zonder besmettingen. Voor katten was dit verschil er niet. Maar volgens Egberink zijn de aantallen te klein om nu te concluderen dat honden het virus vaker binnenshuis oplopen en katten vaker buitenshuis.

Eerdere studies laten zien dat honden en katten maximaal zes tot tien dagen virusdeeltjes uitscheiden. Hoe lang ze antilichamen bij zich dragen is niet bekend.

„Dit onderzoek laat vooral zien dat het belangrijk is om de rol van huisdieren te blijven monitoren”, zegt Egberink. „Als het aantal infecties bij de mens daalt, moeten de infecties onder dieren ook dalen.” De Universiteit Utrecht onderzoekt momenteel, samen met de Erasmus Universiteit en Wageningen Universiteit, de rol van huisdieren. Daarbij kijken ze onder andere naar asielen, waar dieren dichter op elkaar leven dan in huishoudens.