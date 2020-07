Weski verheft zwijgen over privé-zaken tot kunst

Strafrechtadvocaat Inez Weski wilde niet zeggen welke boeken ze haar kleinkinderen voorleest. Ze wilde ook niet zeggen wat haar beweegredenen zijn om een zaak te doen. Met moeite gaf ze toe dat ze vijf katten heeft. Dat rekent ze allemaal tot „privé-dingen” en dáár wilde Weski het deze zondagavond niet over hebben. Of eigenlijk nooit niet.

Aan de andere kant van de tafel probeerde presentator Janine Abbring haar tweede gast van de reeks Zomergasten 2020 juist persoonlijke informatie te ontlokken. De weigering daartoe van Weski en het gevecht en de frustratie van Abbring bleven het ruim drie uur durende gesprek overheersen. Dat was soms spannend, maar vooral zonde omdat ze in de weg stonden van het verhaal dat Weski wél wilde vertellen. Dat lukte de advocaat uiteindelijk ook, in het gesprek voerde niet de presentator maar de gast de regie.

Vlak voor het eerste fragment, uit de animatiefilm Fantastic Mr. Fox dat gebaseerd is op het gelijknamige boek van Roald Dahl, gaf Weski de kijker een kijkwijzer mee over de fragmenten die zouden volgen: „Dit is het begin van de rest van de avond. En er zit een lijn in.”

Die lijn voerde langs de goudzoekers van Dawson City, langs beelden van de geëxecuteerde Mussolini, langs Afro-Amerikaanse gevangenen die op het ritme van hun werkstraf liederen zongen, de spektakelfilm Guardians of the Galaxy en eindigde bij haar keuzefilm Midnight Cowboy. Het terugkomende thema was groepsdynamiek: anders durven of willen zijn, het individu versus de massa, het gevaar van groepsdenken.

Toen de beeldend kunstenaar Ossip Zadkine werd getoond in zijn atelier, kreeg de kijker toch even een flits van de persoonlijke geschiedenis van Weski. Ze vertelde dat hij familie van haar is. Het beeld dat hij maakte over het bombardement in Rotterdam, de verwoeste stad, staat bij haar op het netvlies. Ze delen dus een familiegeschiedenis, probeerde Abbring. „Ja, maar waar ik verder dus niet op in zal gaan. Het feit dat ik dat dan al erken, dat is voor mij dan al meer dan genoeg.”

Nee, praten over eigen emoties of gevoelens, daar is Weski, die bijna uitsluitend in de derde persoon praat- ook over zichzelf, duidelijk wars van. Het mag wel wat minder met het „exhibitionisme van emoties”. „Alles is tegenwoordig op stoeptegelniveau. De journalistiek” – ze wees bij die woorden even in de richting van Abbring - „soms. Men gaat niet informeren hoe iets is ontstaan. Nee, we gaan een voorbijganger vragen: hoe voelt dat? En aan het eind van zo’n stukje denk je: maar wat was er nou aan de hand daar? Hoe is dat nou tot stand gekomen?”

„Er is niet veel ruimte meer voor ontdekking, voor de diepte, het reliëf. Het is nu oppervlakkig. Het maakt dat feiten niet veel meer tellen.” Later: „Je kan niet langszappen of je bent beland in iemands binnenste.”

Over haar roemruchte cliënten, waaronder de oud-president van Suriname Desi Bouterse en hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo Ridouan Taghi, sprak Weski met geen woord. Over (het belang van) de rechtsstaat, die ze samen met kunst en cultuur beschreef als „de derde dimensie”, des te meer. „De prijs van de rule of law is dat een onschuldige – als het goed is – niet wordt veroordeeld, maar dat een schuldige ook kan worden vrijgesproken. Dat is de prijs van een eerlijk proces.”

Als anderen op vakantie zijn, blijft Inez Weski achter haar bureau zitten. Het is de periode, zei ze zondag, waarin ze veel werk kan verzetten. „Maar in gedachten maak ik enorme reizen.”

De korte reis waarin ze kijkers deze zondag meenam voelde als een vakantie die zoveel nieuwe indrukken gaf was dat de tijd voorbij vloog. Het is dan teren op de herinneringen tot de volgende reis voor de deur staat. En dan maar hopen op een gids die minstens zo goed is.

Inez Weski (1955) is ruim veertig jaar actief in de advocatuur en kreeg bekendheid als raadsvrouw van Desi Bouterse en wapenhandelaar Guus Kouwenhoven. Momenteel staat ze Ridouan Taghi bij, die verdacht wordt opdrachtgever te zijn van meerdere liquidaties. Ze runt haar kantoor met haar zus en zoon.

