Sneller, sterker of meer? De nieuwe strijd tussen PlayStation en Xbox

De Amerikaanse studio Devolver Digital is de kwajongen van de gameswereld. Het bedrijf is klein, maar zijn jaarlijkse presentaties rond de toonaangevende vakbeurs Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles gelden als de scherpste analyse van alle aankondigingen van nieuwe spellen en hardware. Op de satirische ‘Big Fancy Press Conferences’ hoor je sinds 2017 de echo van wat gamers onder elkaar fluisteren bij de serieuze persconferenties van alle anderen.

Dit jaar was de toon van de digitale presentatie opnieuw kritisch: zie de giganten weer eens flaneren met hun lege hypes! Sony en Microsoft komen met de PlayStation 5 en de nieuwe Xbox, maar laten slechts weinig ‘echt spel’ zien en tonen vooral sfeer van er aan komt, was de kritiek. „Gaan we nu echt games aankondigen waarvan we niet van plan zijn ze echt te maken?”, zegt een nep-topman van Devolver tegen een andere. „De games maken niks meer voor ze uit, het gaat alleen nog om de aankondigingen.”

Het seizoen van presentaties en vooruitblikken is dit jaar diffuus en lang. Gamebeurs E3, normaal hoofdtoneel van alle persconferenties van de gamegiganten, is geannuleerd vanwege de coronacrisis. „En zonder E3 is er een machtsvacuüm,” verzucht de ‘Devolver-manager’ in de satirische persconferentie. „Iedereen vecht om controle!”

Nu werd de E3 al minder belangrijk. De grote bedrijven namen de afgelopen jaren steeds meer de controle in eigen hand. Deze zomer strekten de digitale persconferenties zich wel heel ver uit: van het Summer Fest op 12 mei tot de grote Xbox-presentatie op 23 juli. ‘Niet-E3-events’, volgens schertsende gamers. Zou de E3 überhaupt nog terugkomen, nu de grote concerns de smaak van het eigen persmoment te pakken hebben?

Het was een seizoen van ruimschoots van te voren opgenomen persconferenties, vol eenzame maar enthousiaste kopstukken in hun eigen woonkamers tegen digitale achtergronden. De presentatie van het grote gamebedrijf Electronic Arts was saai, op een nieuwe Star Wars-game na. Het Franse Ubisoft kreeg digitale rotte tomaten naar het hoofd in plaats van een gehoopt ‘vikingenfeestje’ rond Assassin’s Creed: Valhalla. Het bedrijf weigerde tijdens de persconferentie in te gaan op de vele klachten van seksuele intimidatie bij het bedrijf, die meerdere managers de kop kostten.

De strijd verwatert

Alle ogen waren gericht op twee bedrijven: Sony en Microsoft. Hun spelcomputers van de achtste ‘cyclus’ van consoles – Sony’s PlayStation 4 en de Xbox One van Microsoft – gaan met pensioen. Voor het eerst kiezen de grote drie van de spelcomputerwereld elk voor een eigen strategie. Het begon met Nintendo. Het Japanse bedrijf lanceerde drie jaar geleden abrupt een nieuwe spelcomputer, de Switch, tegen alle timingregels van de spelcomputercyclus in.

Ook bij Microsoft lijkt het geloof in de traditionele strijd om de beste machine te verwateren. De Xbox Series X is sterker en beter dan de One, dat zeker. Maar de echte ster op zijn persmoment vorige week was abonnementsdienst Game Pass.

Game Pass lijkt een radicale stap. Alle nieuwe games van Microsoft zijn op de dag van verschijnen ook via de abonnementsdienst te spelen, op Xbox én op pc. Met dienst xCloud kunnen games straks op elk beeldscherm worden gestreamd. Kosten: 10 euro per maand. Gamemachines? Die zijn niet meer nodig. Ook de verwachte prijsverhoging van games, die decennialang 60 euro kostten, zal gamers richting Game Pass jagen.

PlayStation bewandelt straks wellicht eenzaam de traditionele weg. Dat past bij Sony. De PS4 won glansrijk van Xbox en Nintendo’s Wii en later Switch, omdat het ‘gewoon’ een spelcomputer voor ‘gewone’ gamers wilde zijn, zonder poespas of gedoe. Toen Microsoft bekendmaakte dat al zijn Series X-games ook op oude hardware te spelen zullen zijn, haalde Sony de schouders op. De nieuwe PS5 biedt meer mogelijkheden voor gamemakers om bijzondere dingen te maken, en die innovatie vindt Sony belangrijk. „Het belangrijkste dat we moeten doen is onze fans zo snel mogelijk van de PlayStation 4 naar de PlayStation 5 brengen”, aldus topman Jim Ryan tegen website GamesIndustry.

En dat vertaalt zich in een simpele strategie, een rechte lijn van PS4 naar PS5. Recente hits krijgen een vervolg. Het eerste lokkertje voor de PS5 is Spider-Man: Miles Morales, opvolger van de mateloos populaire Spider-Man-game van twee jaar geleden. Het tweede is Horizon: Forbidden West van het Amsterdamse Guerrilla Games, een vervolg op de geliefde scifi-game uit 2017. Allebei beloven ze meer van hetzelfde, maar dan mooier, beter en groter – net zoals de PlayStation 5.

Oude doos

Microsoft trekt voor de nieuwe Xbox juist de oude doos open. De eerste Xbox werd in 2001 ingeleid met de scifi-schietgame Halo; de Xbox Series X opent met Halo Infinite. Het spel oogt als een vrij traditionele telg in het genre, met een grote speelwereld zoals ingeburgerd is geraakt bij de blockbustergames. De andere trekpleister is Fable, die de legendarisch kolderieke rollenspelserie uit 2004 na jaren kwakkelen nieuw leven moet inblazen.

Wat Microsoft eigenlijk verkocht tijdens zijn persconferentie was een belofte: véél, en voor ieder wat wils. Het bedrijf wist de afgelopen zeven jaar maar weinig sterke eigen titels uit te brengen, en kocht daarom als een bezetene nieuwe gamestudio’s op. Dat betaalt zich nu uit in in een groot aantal nieuwe titels, van het psychologische Hellblade II tot het toverachtig mooie Everwild, en van fantasy-actiegame Avowed tot het menselijke drama Tell Me Why, over een transgender jongen en zijn tweelingzus. Nóóit meer zo’n gamedroogte als met de Xbox One.

Alleen bleef het vooral bij sfeerfilmpjes. Hoe al die nieuwe games echt spelen? Dat zullen Sony en Microsoft de komende maanden in kleine brokjes laten zien.

Achtste generatie Exit PS4 en Xbox One

Na zeven jaar maken PS4 en Xbox One plaats voor nieuwe spelcomputers. Dit waren de favoriete games van dit tijdperk volgens de recensenten van NRC. The Witcher 3 The Witcher 3: Wild Hunt (2015) De grauwe fantasiewereld van The Witcher 3 zit vol prachtige mini-romans waarin jij als premiejager en ‘witcher’ Geralt onmogelijke keuzes moet maken over leven en dood. Dit is een nieuwe blauwdruk voor role-playing-games. Uncharted 4 (2016) Uncharted 4 is als een hele goede actiefilm. Technisch nagenoeg perfecte game. Na 20 uur schieten, vechten, rennen, lachen en een beetje huilen speelde je deze Indiana Jones-hommage uit, om na de aftiteling direct te denken: nog een keertje? Kingdom Come: Deliverance (2018) In de meeste games ben je direct vanaf het begin al min of meer een held met ongelooflijke vaardigheden. Zo niet in Kingdom Come: Deliverance. In het Bohemen van de vijftiende eeuw moet je als schildknaap álles leren: zwaardvechten, sluipen, lezen.

Monster Hunter World Monster Hunter World (2018) Vechten tegen gigantische monsters met kennis als grootste wapen. Het vechten met de moeilijkste tegenstanders voelt als het aanleren van een complexe dans. Persona 5 (2016) Japans rollenspel waarin je het bevechten van monsters uit de menselijke psyche combineert met studeren op een middelbare school en uitgaan met vrienden. Die activiteiten maken je personage sterker, maar kan je niet allemaal tegelijk doen. Een ijzersterk systeem dat laat zien hoe lastig kiezen tussen school en vrienden is. The Last of Us: Part 2 (2020) Prachtig spel dat zich visueel kan meten met Hollywood-films. Speelt zich af in een wereld verwoest door een schimmel die mensen in zombies verandert. Gaat over haat, rouw en de verschrikkelijke dingen waar mensen toe in staat zijn. Dat maakt het verhaal rauw en deprimerend, waar je maandenlang aan zult terugdenken.