Tot vier maanden cel voor aanranding marinebasis Den Helder

Drie militairen moeten tot vier maanden de cel in voor de meerdere zedendelicten waarbij een andere militair slachtoffer was. Dat gebeurde op de marinebasis in Den Helder in mei 2018. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem legde maandag hogere straffen op dan geëist door justitie.

In mei 2018 werd het inmiddels 22-jarige slachtoffer met geweld vastgepakt, op tafel vastgehouden en daarna naar de grond gewerkt. Vervolgens werd het slachtoffer volgens de rechters „tegen zijn wil door een blote penis geswaffeld en zijn er neukbewegingen tegen zijn lichaam aan gemaakt”. Ook hurkte een van de verdachten, matroos Nicky G. (28), volgens de rechters met ontblote billen voor het gezicht van het slachtoffer, en waren er eerder al pesterijen en intimidatie.

Volgens de rechters dwong de 35-jarige sergeant Raymond van der P. het slachtoffer een hamer in zijn mond te doen met de bedoeling om te doen alsof hij de hamer pijpte. Ook wordt hij ervan beschuldigd het bevel aan een van de medeverdachten te hebben gegeven om zijn broek uit te trekken.

‘Zeer vernederend’

De militaire kamer noemt de incidenten „zeer vernederend”. Er is inbreuk gemaakt op „de lichamelijke en geestelijke integriteit van het slachtoffer”, aldus de rechters. De militaire kamer vindt de feiten ook gevaarlijk voor de inzetbaarheid van militaire eenheden. Daarnaast schaden ze het aanzien van de krijgsmacht ernstig, waardoor de straffen hoger uitvallen dan geëist door justitie.

Sergeant Van der P. krijgt vier maanden militaire detentie omdat de rechters het „bijzonder ernstig” vindt dat hij de initiatiefnemer was. Korporaal Jozef M. (29), die ook bij het incident betrokken was, krijgt drie maanden celstraf voor het plegen van „feitelijke aanranding van de eerbaarheid”. Matroos G. krijgt een celstraf van dertig dagen, waarvan 27 voorwaardelijk, en een taakstraf van 120 uur. Ook kregen de drie verdachten geldboetes opgelegd van in totaal 2.500 euro.

De integriteitscommissie van het ministerie van Defensie is momenteel bezig met een onderzoek naar de cultuur binnen de Onderzeedienst. De afgelopen twee jaar zouden er vier officiële meldingen zijn gedaan van ongewenst gedrag binnen de Onderzeedienst. De uitkomst van het onderzoek komt naar verwachting na de zomer.