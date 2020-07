Ik wil voor de kinderen fietsen huren. Op de camping waar wij staan, is elke ochtend een kleine schuur geopend waar dat kan. Een oudere man die ze beheert, heeft ze morgen klaar staan.

„Hoe wilt u dat ik de huur betaal?”

De oudere man buigt zich, dicht, bijna tegen mijn oor.

„Vanwege de corona, graag met pin en bij de receptie betalen.”

