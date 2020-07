Modeontwerper Kansai Yamamoto (76) overleden

Zijn naam roept niet meteen bij iedereen een beeld op. Maar zeg: de man achter David Bowie’s Ziggy Stardust- en Aladdin Sane-kostuums, en je hebt meteen een beeld. De Japanse ontwerper Kansai Yamamoto, wiens werk nog altijd een bron van inspiratie is voor ontwerpers als Walter Van Beirendonck en Gucci’s Alessandro Michele, is vorige week op 76-jarige leeftijd overleden, zo werd maandag bekend.

Yamamoto, die zijn studie Engels afbrak om naar een modeopleiding te gaan, was in 1971 de eerste Japanse ontwerper die in Londen showde, waar mensen als Zandra Rhodes en Bill Gibbs al naam hadden gemaakt met kleurrijke, monumentale mode. Zijn op de kostuums van het Kabuki-theater en de overdadige kunst- en ontwerpstijl uit de Momoyama periode (1573-1615) geïnspireerde ontwerpen sloten daar goed bij aan.

Kansai Yamamoto in 2017, met zijn beroemde pak voor David Bowie. Foto EPA/Alejandro Garcia

Wat Bowie aantrok in zijn werk waren niet alleen de dramatische vormen en opvallende decoraties, maar ook het feit dat ze genderneutraal waren. Dankzij hem vond Yamamoto’s werk de weg naar de populaire cultuur. Het beroemdste ontwerp voor Bowie is waarschijnlijk de zwarte jumpsuit met enorme ronde pijpen en gouden biesje, het invloedrijkste een gebreide jumpsuit met een pijp en een mouw; variaties erop waren afgelopen januari nog te zien in de show van Rick Owens. Toen hij Bowie voor het eerst ontmoette, vertelde Yamamoto in 2018 in New York Magazine, „had ik het gevoel alsof ik hem altijd al had gekend”.

Super Shows

Tussen 1975 en 1992 showde Yamamoto zijn collecties in Parijs. Hij stopte met zijn collecties om zich te richten op zijn zogenaamde Super Shows, spektakels waarin hij muziek, dans, acrobatiek en elementen uit traditionele Japanse festivals samenbracht en die over de hele wereld werden opgevoerd. De eerste, op het Rode Plein in Moskou, trok 120.000 mensen. Ook al maakte hij in die tijd geen mode meer, onder zijn naam werden nog steeds producten als brillen en servies verkocht.

Yamamoto bleef zijn terrein verbreden. In 2008 ontwierp hij locaties voor de G8-top in Toyako, in 2010 het exterieur en interieur van de Skyliner-trein die tussen Narita Airport en het centrum van Tokio rijdt.

In 2018 werd hij gevraagd prints te ontwerpen voor de cruise-collectie van Louis Vuitton, die in Japan werd geshowd.