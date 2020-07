Met ‘de tafel van Beau’ bouwt deze ondernemer een nieuw bedrijf

‘Dit is de tafel van Beau.” Wiebe Lempke grijnst terwijl hij met zijn knokkels op de ovale houten tafel tikt. Dit meubel was het gesprek van de dag in Hilversum. In de talkshow van tv-presentator Beau van Erven Dorens kwam het in de plaats van een bank en een desk en gelijk stegen de kijkcijfers. Een klein jaar later staat hetzelfde voorwerp symbool voor de wederopstanding van het Amersfoortse productiebedrijf AV Brothers. Medeoprichter en eigenaar Lempke (41) kocht de tafel voor ruim 3.500 euro en liet er massieve hoge poten onderzetten. Ook schafte hij drie gestoffeerde barkrukken aan voor samen 1.500 euro. „Ik hou van een actieve presentatie, staand achter een tafel of zittend op zo’n kruk. Dan is je houding beter”, zegt Lempke. De set is onderdeel van een tv-studio die hij in mum van tijd heeft neergezet voor de productie van webinars.

In februari maakte hij zich voor het eerst zorgen over de toekomst van zijn bedrijf. Lempke zag hoe in het buitenland grootschalige evenementen werden afgelast en dacht: dat gaat ook hier gebeuren.

AV Brothers, opgericht in 2012, verzorgt voor tal van bedrijven de audiovisuele productie tijdens congressen. Dat het goed liep is overal zichtbaar in het kantoor in de voormalige Prodentfabriek in Amersfoort. Op een van de foto’s staat oud-premier Jan Peter Balkenende op een congres van zijn werkgever, adviesbureau EY. „We hebben ook met premier Rutte gewerkt op het VVD-congres”, zegt Lempke niet zonder trots.

In maart leek zijn bedrijf met zes man personeel en een omzet van ongeveer zeven ton helemaal in te storten. „Ik kreeg alleen maar annuleringen binnen. Het ging om 95 procent van de opdrachten.”

Begin maart stuurde Lempke al een e-mail naar zijn relaties met de titel: „Het antwoord op het coronavirus voor uw evenementen”. De eerste optie: livestreams van een podium, waarbij het publiek op afstand deelneemt aan enquêtes en vragen stelt. AV Brothers had hier al ervaring mee, in 2017 verzorgde het tijdens een congres van FrieslandCampina liveverbindingen met vestigingen in Azië. De andere optie die Lempke bood was een ‘live broadcast studio’.

Dit was een grote gok. Er was helemaal nog geen studio, en een digitaal platform om in te loggen moest nog gebouwd worden. Zijn mensen werkten soms tot diep in de nacht om het allemaal binnen een maand af te krijgen.

Vier camera’s

De tv-studio beslaat krap 40 vierkante meter. Achter de tafel staan in beide hoeken hoge studiolampen en een paar kamerplanten. In het midden hangt een tv-scherm voor het logo van de klant. Vooraan hangen twee schermen waarop gasten hun presentatie direct kunnen zien, en er staan twee vaste camera’s.

„We werken sinds kort bijna altijd met vier camera’s”, zegt Lempke. „Een is voor het totaalshot, met de andere drie camera’s zoomen we in. Je wilt niet dat alleen de zijkant van het gezicht van de gasten in beeld komt.”

Op zijn laptop toont hij een webinar voor huisartsen en cardiologen over Covid-19 in relatie tot hart- en vaatziekten. Het is een van de onlinecursussen die zijn bedrijf de afgelopen weken heeft verzorgd. Aan de hoge tafel zitten de dagvoorzitter en twee deskundigen.

„We creëren de setting van een talkshow”, zegt Lempke. „Daarvoor is een enthousiaste, inhoudelijke gespreksleider erg belangrijk. Die moet zorgen dat de gasten niet alleen hun powerpointpresentatie doornemen.”

Zijn bedrijf schrijft het script en voegt desgewenst ook vragenlijsten toe die tijdens de webinar kunnen worden ingevuld. De resultaten worden getoond op de iPad van de presentator. Ook heeft het digitale platform een chatfunctie voor vragen aan het panel. „We willen het zo interactief mogelijk maken.”

Het meeste werk en geld zat in ontwerp en programmering van het digitale platform, Webinary genoemd. De cursisten krijgen punten voor het bijwonen van de webinar – een geaccrediteerde functie die ingebouwd moest worden. Ook willen mensen de webinar kunnen terugkijken, waarvoor livefuncties uitgeschakeld moesten kunnen worden. Het was enorm puzzelen, vertelt Lempke.

Platform en bijbehorende licenties hebben 50.000 euro gekost. Lempke haalde dit geld uit zijn bedrijf. „Ik ben een ouderwetse ondernemer die genoeg reserves had om het maximaal een jaar vol te houden. De regeling van de overheid heeft geholpen om overeind te blijven.”

Voor zijn personeelskosten maakt hij de komende maand nog gebruik van de verlengde NOW-regeling. In september verwacht hij weer winstgevend te zijn.

De inkomsten komen nu vooral uit de webinars. In feite heeft Lempke een nieuw bedrijf opgericht. Hij wil dat het platform Webinary zelfstandig wordt. „Ik verwacht niet dat bedrijven het aandurven snel weer grote congressen te organiseren waardoor de behoefte aan professionele webinars sterk toeneemt.”

Om in te spelen op die behoefte heeft Lempke een tweede studio met bijbehorende apparatuur besteld voor congrescentrum Bouw en Infrapark in Harderwijk. Ook is hij met partijen in gesprek voor mobiele studio’s in congreszalen in de Randstad. „Nu komen onze opdrachtgevers nog naar Amersfoort voor opnames, maar hoelang blijven ze dat doen? Ik wil mijn concurrenten voor zijn.”

In totaal heeft Lempke ruim honderdduizend euro geïnvesteerd. Daar blijft het niet bij. In het overvolle magazijn van zijn bedrijf laat Lempke zijn nieuwste plan zien: een greenscreen studio. Dat is een studio met een groene achterwand waar in de montage allerlei beelden ‘opgeplakt’ kunnen worden, zoals ook gebeurt bij tv- en filmopnames. Het meterslange groene doek heeft Lempke al besteld. Geluiddicht is de ruimte niet. „Het plafond moeten we wel gaan isoleren, maar ach, ik hou van uitdagingen.”

