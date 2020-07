Man die getuigde over schietpartij steekt zichzelf in brand

Arie den Dekker, die de politie informeerde over een schietpartij, heeft zich vanochtend voor het gemeentehuis van zijn woonplaats Oss overgoten met benzine en in brand gestoken. Zijn advocaat Richard Laatsman meldt dat Den Dekker aan zijn verwondingen is overleden.

Den Dekker raakte in grote problemen nadat hij getuige was geweest van een schietpartij met dodelijke afloop vlakbij zijn woning en daarover de politie had geïnformeerd. In een interview met NRC vertelde hij enkele weken geleden hoe hij daarna klem kwam te zitten tussen de politie en de gemeente. Ook werd hij dakloos.

In de weken na het interview toonde hij zich positief over zijn kans om weer zelfstandig te kunnen wonen in Oss. Maar de afgelopen week bleek die hoop ijdel.

Afgelopen vrijdag kondigde hij al in een telefonisch gesprek aan dat hij „ten einde raad was” en de wanhoop nabij. „Als er niks verandert zie ik geen uitweg”, zei Den Dekker. Hij zei dat hij vorige week vijf dagen in een inrichting heeft gezeten, "een gekkenhuis”, in zijn eigen woorden. Het bleek volgens hem dat er niets met hem aan de hand was.

Voicemailbericht

Het was niet de eerste keer dat Den Dekker het voornemen uitsprak om zichzelf in brand te steken. Op maandagochtend liet hij in een voicemailbericht weten dat hij het echt zou doen. „Ik doe dit in de hoop dat niemand in Oss meer overkomt wat mij is overkomen.”

Den Dekker was met name boos over de wijze waarop de burgemeester van Oss zijn zaak heeft behandeld.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl