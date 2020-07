‘In mijn kast liggen maar drie truien’

in

‘Wat mij aantrekt in vechtsport? Het beheersen van je lichaam. Net als een balletdanser probeer je elk spiertje onder controle te krijgen. En ik hou van vechten. Het geeft een kick als je trappen of stoten krijgt en daarmee leert omgaan. Een beetje pijn is niet het einde van de wereld.

„Ik had twee jaar een kantoorbaan maar dat was niks voor mij, ik werd gek achter die computer. Toen ging ik als beveiliger werken in het Amsterdamse nachtleven. Ik maakte heftige dingen mee – vecht- en steekpartijen, seksuele intimidatie – maar zag ook de mooie kanten, de uitbundigheid van de nacht. Uiteindelijk komt de meerderheid van de bezoekers om een goede tijd te hebben.

„Het bedrijf waarvoor ik werkte, deed dat alleen bij clubs die diversiteit ondersteunden. Plekken die een safe space waren voor vrouwen en de lgbtq-gemeenschap. Meestal weigerde ik groepen luidruchtige, witte heteromannen. Want ik wist: als ik jullie binnenlaat, gaan jullie het andere bezoekers lastig maken.

„Na tien jaar had ik alles meegemaakt; een nieuwe generatie was aan zet. Ik ben naar Nijmegen verhuisd omdat ik principieel weiger de hoge huren in de Randstad te betalen. Nu werk ik via een nulurencontract bij een bedrijf dat groepstrainingen zelfverdediging geeft, zoals krav maga. Door corona ligt dat nu wel stil. Ik ontvang tijdelijk een WW-uitkering en geef ook een-op-een training aan vrouwen – vrijwilligerswerk, om als witte, geprivilegieerde heteroman iets terug te geven aan de samenleving.”

uit

‘Geld is voor mij totaal onbelangrijk. Ik gebruik het voor eten en onderdak. Verder hecht ik geen waarde aan spullen of luxe – in mijn kledingkast zitten misschien drie truien en vijf T-shirts.

„Mijn boodschappen doe ik bij een grote Aziatische supermarkt. Ik ben veganist en koop daar mijn tofu, kruiden en groente. Omdat ik voor de rest weinig uitgeef, hoef ik dan niet te letten op wat iets kost.

„Ik vind het belangrijk om open te zijn over geld. Omdat Nederlanders daar gesloten over zijn, had ik vaak het gevoel dat ik faalde. Als ik dacht ‘het wordt deze maand moeilijk om de huur te betalen’ of ‘deze week wordt het noedels eten’, had ik het idee dat ik de enige was. Expats uit niet-calvinistische landen waren daar veel eerlijker over. Ik heb het idee dat veel Nederlanders doen alsof het financieel gezien goed gaat. Je kunt elkaar ook ondersteunen, bijvoorbeeld door open te zijn over welk uurtarief je zou moeten vragen.

„De volgende stap in mijn carrière is zenleraar worden. Ik voelde me altijd al aangetrokken tot de diepgang van Aziatische vechtsport. Zodra het kan, vlieg ik naar Japan om daar opgeleid te worden.”

Netto-inkomen: gemiddeld 1.300 euro per maand Laatste grote aankoop: tweedehands laptop, 250 euro Vaste lasten: woonlasten (huur, g/w/l, 350 euro), mobiel/internet (30 euro), verzekeringen (190 euro), boodschappen (300 euro), abonnementen (Netflix, 10 euro; Disney+, 9 euro; Spotify, 9 euro), horeca (15 euro), reizen (ov, zakelijk: tussen de 300 en 500 euro), boeken en stripboeken (55 euro) Sparen: 75 euro (gemiddeld)

