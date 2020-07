In Lloret de Mar snapt niemand de Britten

Als de zon niet zo fel zou schijnen, zou je denken dat het winter was in Lloret de Mar. De straten van het Catalaanse badplaatsje zijn middenin deze coronazomer uitgestorven. In de aangegeven vakken op het strand liggen plukjes toeristen van alle leeftijden. Vorig jaar vermaakten 121.000 Britten zich hier aan de Costa Brava. Maar nu de Britse overheid sinds dit weekeinde een verplichte veertiendaagse quarantaine oplegt aan alle reizigers die terugkomen uit Spanje, blijven los ingleses massaal weg. Op een enkeling na dan. „Ik heb 1.500 pond voor deze vakantie neergelegd. Dit wil ik me niet laten ontnemen”, zegt de 20-jarige Jay Cooper uit Manchester aan het zwembad van Hotel Don Juan.

Cooper vloog maandag ondanks de waarschuwingen toch naar Spanje, samen met zijn vriendin. De consequenties daarvan neemt hij voor lief. „Dat zie ik allemaal wel weer als ik terug ben”, zegt Cooper lachend met een biertje in zijn hand.

Duizenden Britten hadden graag eveneens de reis naar het noorden van Spanje gemaakt, maar zagen dat de grote touroperators hun trip voorlopig hebben geannuleerd. Fransen en Belgen blijven ook weg nadat hun regeringen eerder adviseerden niet naar Catalonië te gaan. De Britse regering kondigde maandagavond, bovenop de verplichte quarantaine, opnieuw een negatief reisadvies af voor héél Spanje. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken deed maandag hetzelfde, maar dan alleen voor Barcelona.

‘Alles onder controle’

De Britse (en andere) maatregelen hebben de woede en verbijstering gewekt van Jauma Dulsat i Rodríguez. „Het invoeren van een quarantaine betekent in de praktijk dat je het toerisme de nek omdraait”, aldus de burgemeester van Lloret de Mar in een interview op het gemeentehuis. „De beslissing van de Britten is puur binnenlandse politiek. Met zorgen voor de eigen onderdanen heeft het niets te maken. Britten zijn in Lloret de Mar echt niet minder beschermd tegen het coronavirus dan in Nottingham of Blackpool.”

Dulsat i Rodríguez: „Ja, we gaan van de ene piek naar de andere, en het einde is zonder een vaccin helaas nog niet in zicht. Maar met niet meer dan twee besmettingen in de laatste weken en nul personen op de ic, kunnen we wel zeggen dat we hier de zaak onder controle hebben.”

Lees ook: Alleen in bed, op het zand, het water en terras mag ’t mondkapje af

De zomer had voor de Spaanse toerisme-industrie verlichting moeten brengen, na een gitzwart voorjaar waarin volgens de laatste schattingen 48.000 met Covid-19 besmette mensen stierven en de economie zware klappen kreeg. Het Zuid-Europese land ging vanaf half maart maandenlang vrijwel volledig in lockdown. Hoewel het leed in Lloret de Mar met zo’n vijftien aan corona gerelateerde doden te overzien was, accepteerden de bijna veertigduizend inwoners de strenge maatregelen in de hoop dat daardoor snel betere tijden zouden aanbreken.

Vanuit zijn werkkamer wijst de burgemeester naar de gekleurde markeringen op het strand, waardoor leeftijdsgroepen van elkaar moeten worden gescheiden. Via een app wordt hij voortdurend op de hoogte gesteld van het aantal strandbezoekers. Dat schommelt momenteel rond de 30 procent van het maximaal toegestane aantal. „Lloret de Mar leeft volledig van het toerisme. Iedereen is zich ervan bewust dat de maatregelen niet streng genoeg kunnen zijn. Met uitzondering van het strand, op het terras en in zwembaden moeten mensen overal een mondkapje dragen. Hotels en restaurants zijn verplicht om desinfecterende gel aan gasten aan te bieden. Het doet dan pijn als andere landen doen alsof we het virus niet serieus nemen.”

Na drie absolute topzomers waarin Lloret de Mar jaarlijks zo’n 1,3 miljoen van de in totaal 83,5 miljoen toeristen in Spanje mocht verwelkomen, is het nu al zeker dat 2020 in economisch opzicht voor de meerderheid van de inwoners rampzalig zal zijn. „Nee”, zegt Dulsat i Rodríguez, „het is nu even geen pretje om burgemeester of ondernemer in Lloret de Mar te zijn. Maar we hadden niet verwacht dat landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België ons nog eens een extra klap zouden geven. We weten allemaal dat Frankrijk dit doet om zijn eigen toerismesector te beschermen. Erg solidair is het allemaal niet.”

15 miljard euro omzetverlies

De lege straten, de gesloten disco’s, de rolluiken voor de sportcafés en de lege plekken op het strand in Lloret de Mar zie je op dit moment in heel Catalonië. In Barcelona zijn er slechts tachtig hotels open, die gemiddeld slechts voor een vijfde vol zitten. In juni kwamen er 41.000 reizigers aan op het vliegveld van de regiohoofdstad: 98 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De toeristische sector schat de inkomstenderving dit jaar voor de gehele regio Catalonië op 15 miljard euro. „De regering zal directe hulp moeten bieden aan de sector. Anders is de ramp niet te overzien”, stelt Dulsat i Rodríguez.

De komst van toeristen is vooralsnog de enige hulp waar Lloret de Mar op hoopt, steun lijkt nog verder weg. Het jonge Britse echtpaar Steven (20) en Jama (22) Bell is sinds vorige week donderdag samen met hun zoon en dochter in de badplaats. Naar eigen zeggen hebben de twee een plezierige vakantie, al is het zorgenloze gevoel er sinds afgelopen zaterdag wel vanaf nu bij terugkeer in Doncaster een tweeweekse verplichte quarantaine wacht.

„Als je hier rondloopt, valt er van dat besluit niets te begrijpen. Er is hier niets aan de hand. Ik zou tegen iedereen die naar Spanje wil gaan willen zeggen: gewoon gaan”, aldus Steven Bell, die in het dagelijks leven stukadoor is. „Gelukkig ben ik mijn eigen baas. De komende dagen ga ik op het strand maar even nadenken over een oplossing.”

Minister Verenigd Koninkrijk ook verrast De snelheid waarmee de regering van Boris Johnson de herinvoering van de quarantaineplicht voor Britse toeristen terugkerend uit Spanje oplegde, is ongekend in de coronacrisis. Eerdere ingrijpende maatregelen werden begeleid door een periode van dagen of zelfs weken voordat ze in werking traden. Nu zat er zaterdag slechts vijf uur tussen besluit en uitvoering. Maandagavond kondigde ‘Londen’ een negatief reisadvies af voor heel Spanje. De quarantaineverplichting was zo’n verrassing dat Grant Shapps, de minister voor Transport, op dat moment onderweg was naar Spanje voor zijn vakantie toen de ingreep werd aangekondigd. Shapps was de afgelopen maanden juist een vocale representant van Britten die naar Zuid-Europa op vakantie gingen. Als bewindspersoon is hij verantwoordelijk voor luchtvaartmaatschappijen en de reisbranche. Bij thuiskomst zal Shapps nu twee weken thuis moeten zitten voordat hij zich weer naar Westminster mag begeven. Daar zal veel ellende op hem wachten. Spanje is voor de Britse toeristenindustrie het belangrijkste land. De aandelenkoersen van EasyJet en British Airways zakten stevig op maandag. „Dit is een mokerslag”, zei een directeur van werkgeversorganisatie British Chamber of Commerce. De regering verdedigt het snelle handelen. De kracht van de epidemie neemt in VK af en daardoor is het belangrijk om alert te zijn en meteen in te grijpen als de kans reëel is dat nieuwe gevallen uit het buitenland worden geïmporteerd, klinkt de redenering van de regering. Labour en de vakbonden zijn bezorgd over de gevolgen voor werknemers. Door de plicht om thuis te blijven kunnen zij niet op hun werk verschijnen, waardoor werkgevers hen in sommige gevallen kunnenhen kan ontslaan.