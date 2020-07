‘In het lab in Wuhan is niemand ziek geweest’

Shi Zhengli, bekend als bat woman, de virologe van het Wuhan Institute of Virology die het meest verwante coronavirus van SARS-CoV-2 in een hoefijzerneusvleermuis ontdekte, heeft voor het eerst in maanden haar stilzwijgen doorbroken. Plotseling heeft ze uitgebreid geantwoord op vragen van de Amerikaanse wetenschapsjournalist Jon Cohen van Science, die hij haar al twee maanden geleden stelde.

In een nieuwsartikel dat dit weekend in Science verscheen, ontkent Shi met klem dat het pandemische coronavirus uit haar instituut is ontsnapt, zoals de Amerikaanse president Trump beweerde. „Dat is totaal in strijd met de feiten”, schrijft Shi. „Het brengt ons academische werk in gevaar en schaadt ons persoonlijk leven. Hij moet ons excuses maken.”

Bewijs ontbreekt inderdaad dat opzet of onachtzaamheid heeft geleid tot de ontsnapping van een gevaarlijk coronavirus uit het virologisch instituut in Wuhan. Maar bewijs van het tegendeel is er evenmin, al probeert Shi in haar antwoorden de lezer daar wel van te overtuigen.

Science zette het vraag en antwoord-document integraal online, waardoor iedereen er zelf een oordeel over kan vellen. „Tot nu toe zijn er nooit ziekteverwekkers uit ons instituut ontsnapt of is er personeel per ongeluk geïnfecteerd geraakt”, schrijft Shi. Ook is er „nul infectie” onder personeel en studenten van het instituut, bevestigd door screening op antistoffen tegen het nieuwe coronavirus. Op de vraag of ze na de uitbraak van de Chinese autoriteiten opdracht heeft gekregen documenten of materialen te vernietigen, antwoordt ze kortweg: „nee”.

Timing is opmerkelijk

Maar waarom reageert Shi nu pas? Ook NRC heeft haar eerder vergeefs gevraagd om antwoorden. De timing is opmerkelijk. Cohen ontving de reactie op 15 juli per mail. Dat was een week nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aankondigde dat het wil beginnen met een onafhankelijk internationaal onderzoek ter plaatse naar de dierlijke oorsprong van het virus. De twee experts van WHO die daarvoor naar China zijn afgereisd moesten – net als iedereen die van het buitenland in China komt – eerst twee weken in quarantaine, een periode die nu zo ongeveer is verstreken.

Shi schrijft dat zij nog geen idee heeft waar het virus vandaan komt. Ze kreeg er voor het eerst mee te maken toen er op 30 december 2019 monsters van patiënten met een „longontsteking door een onbekende oorzaak” bij haar lab binnenkwamen. „Parallel met andere onderzoeksinstituten in het land hebben we de ziekteverwekker toen snel geïdentificeerd. De complete genoomsequentie werd op 12 januari gepubliceerd via de WHO. Daarvoor hebben we nooit onderzoek gedaan aan dit virus, laat staan dat we wisten dat het bestond.”

Shi bemonstert al meer dan vijftien jaar wilde vleermuizen op zoek naar nieuwe SARS-achtige virussen die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Ze schrijft dat in totaal 2.007 van die vleermuismonsters coronavirus bevatten. Daarvan was er één – met de codenaam RaTG13 – die als enige een sterke genetische overeenkomst (96,2 procent) vertoonde met SARS-CoV-2. Op 3 februari rapporteerde Shi die vondst in Nature, maar er bleven vragen bestaan over de precieze herkomst van dat monster.

Anusmonster

Daarover geeft Shi nu meer duidelijkheid. Haar team trof RaTG13 in 2013 aan in een anusmonster van één hoefijzerneusvleermuis die zij vingen nabij het dorpje Tongguan in de provincie Yunnan. Ze bepaalden de genetische sequentie van één virusgen. Toen bleek dat het virus niet sterk verwant was aan SARS, lieten ze het daarbij. Pas in 2018 hadden ze de mogelijkheid om het virus geheel te sequencen. Daarbij is het monster volledig opgebruikt. Volgens Shi hebben ze niet geprobeerd het virus te isoleren en te kweken. Dat is slechts gebeurd met drie bij wilde vleermuizen verzamelde SARS-achtige coronavirussen, die meer verwantschap hadden met SARS. Van RaTG13 rest dus alleen een genoomvolgorde in de computer.

Shi bezweert dat al het onderzoek aan de virussen veilig heeft plaatsgevonden, in laboratoria met veiligheidsniveau BSL2 en BSL3. Na de uitbraak heeft de overheid de bioveiligheidsregels verscherpt en moesten viruskweek en dierexperimenten voortaan onder BSL3 of hoger gebeuren. Er zijn ook experimenten met apen gedaan in het BSL4-laboratorium op het hoogste niveau van beveiliging, iets wat doorgaans alleen nodig is voor onderzoek met zeer dodelijke ziekteverwekkers. Volgens Shi is hier naar uitgeweken omdat de BSL3-laboratoria van Wuhan niet over „de hardware” beschikken die nodig is voor onderzoek met apen.

Staatsmedia

Wetenschappers reageren in Science wisselend op de verklaringen van Shi. Evolutiebioloog Edward Holmes van de Universiteit van Sydney noemt haar uitleg „zeer logisch” en zegt dat bij hem nu „het kwartje is gevallen.” Maar moleculair bioloog Richard Ebright van Rutgers University, die eerder al vroeg om een diepgravend onderzoek, reageert sceptisch: „De meeste van haar antwoorden zijn gekunsteld, bijna robotisch, herformuleringen van verklaringen die eerder uitgegeven zijn door de Chinese overheid of staatsmedia.”

Lees ook: Het laboratorium waar corona begon - of toch niet