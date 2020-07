Goudprijs mede vanwege coronacrisis naar recordhoogte

De goudprijs is maandag gestegen naar een recordhoogte van 1923,60 dollar per troy ounce, meldt persbureau Bloomberg. Daarmee is het vorige record uit 2011 van 1921,17 dollar verbroken.

De goudprijs is de afgelopen tijd bezig aan een stevige opmars, omdat beleggers in de coronacrisis naar veilige havens zoeken. Ook het ruimhartige geldbeleid van centrale banken en de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en China spelen daar een rol bij.

Investeringen in goud worden van oudsher gezien als bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden. Beleggen in aandelen brengt momenteel forse risico’s met zich mee en omdat de rentes erg laag zijn is er met obligaties nauwelijks iets te verdienen. Naast de goudprijs zit ook de zilverprijs stevig in de lift.