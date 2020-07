Goud is weer de ‘veilige haven’ voor beleggers

De goudprijs heeft maandag recordhoogte bereikt. Voor een troy ounce (31,1 gram, het gewicht van ongeveer vier euromunten) was een belegger in de loop van de dag ruim 1.944 dollar (1.654 euro) kwijt. Daarmee is het vorige record van 1.921 dollar, tijdens de nasleep van de kredietcrisis in 2011, uit de boeken. Volgens persbureau Bloomberg voorzien analisten dat de grens van 2.000 dollar snel kan worden geslecht.

Voor de huidige sprong wordt door analisten de dollarkoers als voornaamste verklaring genoemd: de Amerikaanse munt verzwakte de afgelopen dagen sterk, tot het laagste punt in twee jaar. Waar een maand geleden een euro nog 1,12 dollar opleverde, was dat in de loop van maandag verslechterd naar 1,18 dollar. De euro won daarmee 0,8 procent aan waarde, maar ook de yen (0,7 procent) en de Britse pond (0,5 procent) wonnen terrein ten opzichte van de Amerikaanse munt.

De markten lijken daarmee te reageren op de onzekerheid over de Amerikaanse economie door de scherpe stijging in het aantal coronagevallen in de Verenigde Staten. Mogelijk speelt ook het vooruitzicht mee dat de Republikeinen aan het aansturen zijn op een minder ruim tweede economisch stimuleringspakket.

Medicijn tegen beleggingsangst

Goud heeft hiermee volgens sommige analisten weer de rol gekregen van ‘veilige haven’ voor beleggers. Het edelmetaal krijgt die vrijwel altijd toegedicht tijdens crises: als medicijn tegen dat wat beleggers op dat moment het meeste angst aanjaagt. Deze dagen is dat de zwakke dollar, maar sinds de goudprijs ongeveer een jaar geleden zijn weg omhoog inzette, zijn er veel meer verklaringen gegeven. Goud wordt door sommigen gezien als een van de weinige echt veilige beleggingen in tijden van economische onzekerheid, zoals nu door de coronacrisis en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Goud zou daarbij een stabiele tegenhanger zijn voor de volatiele aandelenmarkten in een crisis.

Georgette Boele, edelmetalenspecialist bij ABN Amro, betwijfelt of de huidige hoge goudprijs komt doordat het als veilige belegging wordt gezien. „Je ziet nu dat goud en de meer risicovolle aandelen tegelijk stijgen. Dat is bijzonder, en volgens mij beide een gevolg van het ruime monetaire beleid van de centrale banken, waardoor de rentes laag staan.” De goudprijs stijgt volgens Boele omdat het edelmetaal momenteel een beter rendement oplevert dan obligaties, waarvan de rentes zelfs negatief zijn geworden. „Goud kent geen rente, en dus ook geen negatieve rente.”

Aangezien goud ook geen dividend uitbetaalt, is dat rendement alleen te behalen als de rest van de markt ook geloof houdt in een hogere goudprijs. Bij sommigen is dat geloof er: Bank of America heeft zelfs een koersdoel van 3.000 dollar per troy ounce staan. Boele van ABN Amro verwacht juist dat als de grens van 2.000 euro is geslecht, de beweging naar beneden ook weer hard kan gaan. „Die grens begint een hype te worden. Als die gehaald is, gaan mensen winst nemen.”

Fysiek goud

Waarschijnlijk zijn alle verklaringen voor de hoge goudprijs een beetje waar. „Het verklaren van de financiële markten is geen exacte wetenschap”, aldus hoogleraar bankwezen en financiering Harald Benink van Tilburg University. „Maar het is duidelijk dat de zorgen en onzekerheden toenemen. En veel beleggers zeggen dan: koop fysiek goud. Net als dat men zegt in tijden van crisis: koop een huis. Beide vergaan niet, is het idee, terwijl een belegging in een aandeel of een obligatie van een bedrijf in theorie naar nul kan gaan.” Boele ziet dat veel mensen in de theorie geloven dat goud in onzekere omstandigheden zijn waarde zal behouden. Zij raadt deze mensen aan om fysiek goud te kopen, bij een handelaar. „Veel mensen beseffen niet dat ze in goudfondsen beleggen, waarmee je dat veilige goud niet zelf in handen hebt.”

Voor goudspeculanten staat komende dagen al een volgend belangrijk punt op de agenda. Vanaf dinsdag komt de Amerikaanse centrale bank bijeen om te praten over het monetaire beleid. De algemene verwachting is dat de bestuurders van de Amerikaanse Federal Reserve hun monetaire beleid ruim houden. Maar er wordt ook gespeculeerd dat de Fed bekendmaakt dat ruimere beleid voor langere tijd vol te willen houden, ter geruststelling van de financiële markten. Dat zou wel eens een nog hogere goudprijs tot gevolg kunnen hebben.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven