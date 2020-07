Getuigen over misdaad werd hem fataal

Lezen? Nee, dat kon Arie den Dekker niet. Brieven waren aan hem niet besteed, overheidspost evenmin. Onaangepast, die term paste wel bij hem, vond ook Arie den Dekker zelf. „Maar ik ben niet gek”, zei hij dan meteen.

Niemand maakte hem wat wijs en aan zijn geheugen mankeerde niks. Toen hij de tekst van een interview voor NRC kreeg voorgelezen, pikte hij er feilloos de details uit die niet goed waren verwoord.

Dat gesprek ging over de moeizame verhouding tussen de gemeente Oss en Den Dekker, die door brandstichting in 2018 dakloos raakte. Een kwestie waarvoor in de Brabantse pers veel aandacht is geweest.

Den Dekker heeft vrijwel zijn hele leven in Oss gewoond en werd door de gemeente geweerd. Dit gebeurde ondanks het feit dat hij voldeed aan de zo vaak uitgedragen oproep van de overheid aan de bevolking om op te staan als ze getuige zijn van een misdaad. Dat deed Den Dekker, achteraf tot zijn grote spijt.

‘Ik ben een sociaal mens’

Vorige week werd hij onderzocht in een GGZ-instelling – „het gekkenhuis” in de woorden van Arie – en kreeg hij opnieuw te horen dat hij niks mankeerde: „Ik ben een sociaal mens en niet gek.”

Er brak iets bij Arie toen hij weer vernam dat hij niet hoefde te rekenen op een woning in Oss. Deze keer doe ik het echt, vertelde hij vrijdagmiddag over zijn voornemen om zichzelf met benzine te overgieten en in brand te steken. Op maandagochtend, vlak voordat hij zijn voornemen in de praktijk bracht heeft hij nog een bericht achtergelaten, via voicemail. „Ik doe dit voor andere mensen. Omdat de gemeente Oss mensen onterecht het huis uitgooit. Ik hoop dat er onderzoek komt omdat het niet kan wat de burgemeester van Oss doet. Het kost mijn dood, ik weet het. Maar het is niet anders.”

Arie den Dekker heeft maandagochtend voor het gemeentehuis in Oss de daad bij het woord gevoegd en is ‘s middags in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Hij zou over drie weken 55 jaar zijn geworden.

Slachtoffer met gebiedsverbod

Na een aantal aanvaringen met de wet dertig jaar geleden, koos Den Dekker voor een leven zonder franje. Zijn huwelijk strandde maar hij vertelde dat zijn ex hun kinderen op het goede pad heeft gehouden. „Ze zijn allemaal aan het werk en het gaat goed met ze”, zei hij met dankbaarheid in zijn stem. Hij wilde zijn kinderen en kleinkinderen niet tot last zijn, ook niet toen hij dakloos werd. Met broers en zussen had hij naar eigen zeggen weinig contact.

In de vroege zomer van 2018 was Den Dekker getuige van een schietpartij op een woonwagenkamp vlakbij zijn huis. Op dat kamp huist de familie van Martien R., die al jaren in verband wordt gebracht met ernstige strafbare feiten, waaronder een liquidatie. Bij de schietpartij is de 30-jarige Peter Netten om het leven gekomen, ook geen onbekende in het milieu.

Maar dat wist Arie den Dekker niet toen hij geheel tegen zijn natuur in 112 belde omdat hij schoten had gehoord. Later legde hij nog een verklaring af over een auto die hij na de schietpartij weg had zien rijden.

Door die getuigenis komt zijn rustige leven helemaal op zijn kop te staan, daar was Arie den Dekker van overtuigd. In september van dat jaar mislukt een eerste poging om brand te stichten bij zijn huis. De tweede keer is het wel raak en weet Den Dekker ternauwernood aan de vlammen te ontkomen. Twee honden van Arie komen om, iets wat hem heel erg raakt.

Daarna gaat het bergafwaarts. Hij komt in het beschermingsprogramma van de overheid maar kan niet wennen aan de manier waarop hij wordt behandeld. In Oss, waar hij vrijwel zijn hele leven heeft gewoond, mag Den Dekker niet meer komen vanwege het risico dat er een aanslag op hem wordt gepleegd. Het slachtoffer Den Dekker krijgt een gebiedsverbod.

Stront en visafval

Als de bedreiging aan het adres van de dakloze Den Dekker voorbij lijkt te zijn, krijgt hij van de gemeente te horen dat een woning is Oss geen optie meer is.

Omdat Arie den Dekker zich door de gemeente Oss als stront behandeld voelt, voegt hij de daad bij het woord. Voor het gemeentehuis overgiet hij zichzelf met een emmer stront. Ook gooit hij eieren tegen het raam en flikkert hij een emmer visafval het gemeentehuis in.

Het zijn noodkreten van een man die zich niet gehoord voelde, zegt zijn advocaat Richard Laatsman. „Arie paste niet in sjablonen van de gemeentelijke aanpak. Ondanks de hulp en inzet van een aantal ambtenaren lukte het niet om hem te helpen aan dat ene waar hij behoefte aan had: een plek voor zichzelf en zijn honden.” Een woordvoerder laat maandagmiddag weten dat de gemeente later op de dag nog met een statement zal komen.

Laatsman beschrijft Arie den Dekker als een lieve man. „Onaangepast misschien, maar een mens met het hart op de goede plaats. Het is triest dat het zo moest aflopen.”

