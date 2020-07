Gaat historische ‘kleermaker’ uit New York ten onder?

Wie redt het iconische Amerikaanse kledingmerk Brooks Brothers, een historische kleermaker uit New York die sinds de negentiende eeuw maatpakken heeft geleverd aan presidenten, filmsterren en andere welgestelden? Dat is de vraag nu het sjieke modebedrijf na ruim tweehonderd jaar financieel ten onder dreigt te gaan aan de coronacrisis.

Brooks Brothers, dat tientallen Amerikaanse presidenten heeft gekleed, onder wie Abraham Lincoln, John Kennedy en Barack Obama, vroeg eerder deze maand uitstel van betaling aan. De gedwongen sluiting van een groot aantal van zijn honderden winkels wegens Covid-19 heeft de prestigieuze kleermaker, het oudste kledingbedrijf in de VS dat nog actief is, financieel de das omgedaan. Via een ‘Chapter 11’-herstructurering hoopt het bedrijf op een doorstart onder een nieuwe eigenaar.

„In elk tijdperk hebben we te maken gehad met uitdagingen”, zei de eigenaar van het privébedrijf, de Italiaanse miljardair Claudio del Vecchio, tegen The Wall Street Journal. „Toen het coronavirus kwam, was er geen manier om het vol te houden.” Daarmee voegde de keten, die in 1818 begon, zich bij een reeks grote namen uit de detailhandel die door de coronacrisis in problemen zijn geraakt, zoals de warenhuisketens J.C. Penney en Neiman Marcus en modebedrijf J.Crew.

200 winkels in VS, 250 elders

Toch denken waarnemers niet dat Brooks Brothers, een begrip in New York en ver daarbuiten, zal ophouden te bestaan. Het bedrijf, dat ongeveer tweehonderd winkels heeft in Noord-Amerika en zo’n 250 in de rest van de wereld, heeft zijn zoektocht naar een koper, die vorig jaar begon, geïntensiveerd. Met succes: eind vorige week deed een consortium onder de naam Sparc Group een openingsbod van 305 miljoen dollar.

Het bod geldt als een ‘stalking horse’: het is bedoeld om andere gegadigden uit de tent te lokken. Mogelijke andere kopers hebben tot 5 augustus de tijd om met een beter bod te komen. Het is de bedoeling dat de verkoop van Brooks Brothers, dat voor de coronacrisis ongeveer vierduizend werknemers had en vorig jaar een omzet boekte van ongeveer 1 miljard dollar (858 miljoen euro), op 11 augustus wordt bezegeld.

De koper wordt eigenaar van een legendarische naam in de Amerikaanse modesector, die verantwoordelijk is voor meerdere modetrends. Zo was Brooks Brothers, gevestigd aan Madison Avenue in Manhattan, het eerste bedrijf dat kant-en-klare pakken verkocht. Ook introduceerde het eind negentiende eeuw het zogeheten ‘button-down shirt’ in Amerika, een overhemd waarvan de boorden met knoopjes zijn bevestigd.

Bovendien is de geschiedenis van de kleermaker vervlochten met die van het land. Zo maakte het bedrijf uniformen voor de winnende kant bij de Amerikaanse burgeroorlog in de jaren 1860. Volgens het bedrijf heeft het 41 Amerikaanse presidenten van pakken voorzien. Lincoln droeg een jas van Brooks Brothers bij zijn tweede inauguratie in 1865. Kennedy had een voorkeur voor pakken van het bedrijf. Maar ook filmsterren als Clark Gable droegen ze, evenals de acteurs in de serie Mad Men.

Meer concurrentie

Daar komt bij dat Brooks Brothers een van de weinige bedrijven is die een klein deel van zijn kleding nog in de VS produceert – en daarmee een traditie in stand houdt van kleding voorzien van een ‘Made in America’-label. Drie fabrieken van de onderneming, in New York, Massachusetts en North Carolina, zijn onlangs gesloten. Het is onzeker of de vestigingen, met samen ongeveer 700 werknemers, weer open gaan.

Grote uitdaging voor een nieuwe eigenaar is dat kleding op de Amerikaanse werkvloer minder formeel wordt. Brooks Brothers kampte al voor de coronacrisis met afnemende vraag naar maatpakken, omdat bij veel bedrijven meer ontspannen kleding de norm wordt, niet alleen op ‘casual Fridays’. De coronacrisis, die heeft geleid tot meer thuiswerken, heeft die trend versterkt: maatpakken zijn nog minder in trek nu thuiswerkers in toenemende mate kiezen voor sweatpants and T-shirts.

Brooks Brothers heeft zich aangepast, met meer informele kleding die volgens critici aan de ballerige kant is – maar de concurrentie in dat segment is groot. Ook onlineverkopers hebben Brooks Brothers, met z’n traditionele winkels, in het nauw gedreven.

Het is dan ook de vraag welke kant de koper met Brooks Brothers op wil. Sparc verklaarde 125 winkels in de VS open te willen laten. Een andere mogelijke gegadigde, het Italiaanse Giglio Group, zou juist winkels willen sluiten om kosten te besparen en van Brooks Brothers vooral een onlineverkoper te maken. Ook enkele andere partijen zouden op het punt staan zich te mengen in de strijd. Hoewel een redding waarschijnlijk lijkt, is dan ook onzeker hoe de toekomst van Brooks Brothers er uit zal zien.