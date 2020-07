De Belgische ‘bubbeldoctrine’ wordt weer aangescherpt

De Belgische bubbel loopt leeg – althans een beetje. In reactie op de snel stijgende aantallen coronabesmettingen in België, besloot de Nationale Veiligheidsraad maandagmiddag dat de omvang van de zogeheten contactbubbels wordt verkleind. In plaats van vijftien per week wisselende personen, mogen de Belgen vanaf woensdag nog maar met vijf ‘vaste’ personen afspreken. Daarnaast wordt het maximumaantal bezoekers van evenementen verlaagd en moeten de Belgen weer in hun eentje gaan winkelen.

Vooral de bubbelbeperking wordt als drastische stap gezien. „Een heel moeilijke beslissing”, noemde de Belgische premier Sophie Wilmès het maandag. De bubbeldoctrine groeide in België de afgelopen maanden uit tot kompas in de coronasamenleving. De introductie halverwege mei maakte sociaal contact weer mogelijk, maar hield tegelijk de handrem erop. Mensen thuis ontvangen of buiten ontmoeten mocht, maar alleen binnen een afgebakende groep.

Bubbelgenoten

Naast gepuzzel leidden de bubbels zeker in het begin ook tot sociaal ongemak. De keuze voor vier bubbelgenoten zette ouders en kinderen voor het blok, en leidde tot confronterende keuzes binnen vriendengroepen. Binnen de bubbel zijn een incidentele knuffel of kus toegestaan, maar liever niet te vaak.

Terwijl de samenleving steeds een beetje van het slot ging, groeide de bubbel zachtjes mee: van vier vaste personen halverwege mei, tot vijftien wisselende contacten sinds 1 juli. De laatste versoepeling deed de bubbeldiscipline weinig goed. Omdat elke Belg afzonderlijk ‘recht’ heeft op vijftien contacten per week, was van contactbeperking nauwelijks nog sprake. Sinds het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken snel toenam, groeide dan ook de roep om strengere richtlijnen.

Nu krimpt de bubbel weer naar vijf vaste personen voor de komende vier weken en moet een heel huishouden zich verbinden aan dezelfde groep. ‘Wie schop ik weer mijn bubbel uit?’, klonk het maandag van Belgen op sociale media. Tegelijk was er meteen enige verwarring. Bij uitstapjes en ontmoetingen met familie of vrienden buiten mogen wel meer dan vijf mensen samenkomen, maximaal tien zelfs, mits iedereen tot dezelfde bubbel behoort en de anderhalve meter in acht wordt genomen. Voor evenementen binnen geldt een maximum van honderd bezoekers, voor buiten tweehonderd, met een mondmaskerverplichting. Sporten blijft in groepsverband toegestaan.

‘Sociale lockdown’

Handhaving van de bubbels was altijd al lastig, maar de hoop is dat Belgen hun sociale contacten nu in elk geval weer fors zullen beperken. Volgens epidemiologen is vooral de verandering van ‘open’ naar ‘gesloten’ bubbels cruciaal: niet alleen de beperktere grootte, maar dat het om een vaste groep gaat. „We zien in onze modellen dat er weinig verschil is tussen die open bubbel van vijftien mensen en volledig open sociaal contact”, aldus biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven tegenover De Morgen. Een vaste groep moet ook contactonderzoek vereenvoudigen, omdat de meeste besmettingen plaatsvinden binnen de bubbel.

Virologen en epidemiologen toonden zich maandag tevreden met de aanscherping van de regels. Hoogleraar epidemiologie Pierre Van Damme sprak van een „sociale lockdown”. De kleinere bubbels moeten helpen de opflakkerende corona-uitbraak te smoren. Vooral in Antwerpen en omgeving groeide het aantal besmettingen de afgelopen weken rap. Landelijk testten vorige week gemiddeld 279 mensen per dag positief op het virus. Ook het aantal ziekenhuisopnames loopt inmiddels op, tot gemiddeld zeventien per dag.

