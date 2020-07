Oprah Winfrey komt met nieuwe talkshow, eerste afleveringen over racisme

Oprah Winfrey gaat een nieuwe talkshow presenteren waarvan in ieder geval de eerste afleveringen racisme in de Verenigde Staten behandelen. Dat hebben de invloedrijke Afrikaans-Amerikaanse tv-persoonlijkheid en het platform waarop de show te zien zal zijn, Apple TV, maandag bekendgemaakt.

In de eerste aflevering van The Oprah Conversation , die op 30 juli wordt uitgezonden, gaat de 66-jarige Winfrey samen met witte gasten in gesprek met Ibram X. Kendi, de schrijver van de bestseller How To Be An Antiracist (2019). Andere geboekte gasten zijn voormalige footballspeler Emmanuel Echo, die de YouTube-serie Uncomfortable Conversations with a Black Man presenteert, en mensenrechtenactivist en rechtenprofessor Bryan Stevenson.

„Het is tijd om menselijkheid terug te brengen naar het gesprek”, aldus Winfrey - die tot 2011 haar wereldberoemde talkshow The Oprah Winfrey Show presenteerde - in haar aankondiging. Ze zegt gesprekken te gaan voeren die de Amerikanen „zullen verenigen, niet verdelen”.

Winfrey kondigde maandag nog een andere aanpassing aan in haar mediawerk. Na twintig jaar komt een einde aan de printversie van O, The Oprah Magazine. Het in de VS befaamde blad - dat miljoenen lezers bereikt - zal zich na december gaan richten op digitale verspreiding en slechts nog onregelmatig in printvorm verschijnen.