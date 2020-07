Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea scheert zijn ‘kolonialistische’ snor

Al op dag één van zijn ambassadeurschap in Zuid-Korea, nu ruim twee jaar geleden, kreeg de Amerikaan Harry Harris naar eigen zeggen vragen over zijn gezichtsbeharing. Of hij wel wist dat hij dankzij zijn snor bij sommigen associaties opriep met de gouverneurs-generaal ten tijde van de gewelddadige Japanse bezetting van het land, was de vraag. Zo was de knevel niet bedoeld, antwoordde Harris dan. En toch heeft hij hem dit weekend afgeschoren.

Voordat Harris ambassadeur in Zuid-Korea werd, was hij een gladgeschoren admiraal in de Amerikaanse marine. Hij liet de snor staan om zijn nieuwe carrière als diplomaat in te leiden, vertelde hij eind december in een interview met The Korea Times. Voor zijn overgang van een leven als militair naar een leven als diplomaat wilde hij naar eigen zeggen niet alleen een andere mentaliteit aannemen, maar ook een fysieke verandering doormaken. „Dus ik probeerde groter te worden, maar groter groeien lukte me niet. En dus probeerde ik jonger te worden, maar jonger worden lukte me niet. Maar ik kon wel mijn snor laten staan, dus dat heb ik gedaan.”

Het feit dat Harris tegenover de krant überhaupt vragen moest beantwoorden over zijn snor werd door critici gezien als racistisch. Harris is geboren in Japan, als zoon van een Amerikaanse vader en Japanse moeder. De vergelijkingen met de gouverneurs-generaal zullen, naast het feit dat zij allen hoge militairen én snordragers waren, deels ook met zijn afkomst te maken hebben. Ook Koreanen in de onafhankelijkheidsbeweging droegen snorren „maar daar lijkt niemand zich op te richten”, merkte Harris op in hetzelfde kranteninterview. „En daarom denk ik dat ik mijn snor houd. Ik kan mijn etnische achtergrond niet ontkennen. Ik kan me daarvoor niet verbergen. Ik ben wie ik ben.”

Hitte

De gravitas van de scheerbeurt van wat wel „de meest omstreden snor in Korea” wordt genoemd, is het ambassadepersoneel in ieder geval niet ontgaan, zo blijkt uit een uitgebreid verslag op de socialemediakanalen van de diplomatieke post. Harris probeert met klem afstand te nemen van het beeld dat zijn gang naar de kapper een knieval is voor de critici. Covid-19 en het weer gaven de doorslag, zo luidt de verklaring.

„O, wat is het heet!”, roept de ambassadeur voor de deur van de kapsalon terwijl hij zijn voorhoofd droog dept. „Door dit mondkapje heb ik het nog warmer, en natuurlijk door mijn snor. Ik weet niet wat ik moet doen, ik moet een manier vinden om af te koelen.” Het scheermes biedt soelaas, en niet veel later onthult Harris zijn gladde gezicht. „Ik heb het zoveel minder warm. En voor sommige mensen… Sommige mensen kunnen een masker en een snor dragen. Maar voor mij is dat ongemakkelijk”, zegt de diplomaat vervolgens. „Ik heb een keuze gemaakt.”