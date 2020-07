Vrijwilliger kathedraal Nantes aangeklaagd voor brandstichting

Een man is aangehouden vanwege de brand in de kathedraal in Nantes en aangeklaagd voor „vernieling en schade veroorzaakt door vuur”. Het gaat om een 39-jarige vrijwilliger die al jaren bij de kathedraal werkte en eerder was verhoord. Dat schrijft persbureau AFP in de nacht van zaterdag op zondag op basis van een verklaring van justitie.

De verdachte, een Rwandese vluchteling die een aantal jaar geleden naar Frankrijk kwam, werd zaterdagochtend opnieuw in hechtenis genomen. Eerder ging justitie er niet van uit dat hij iets met de brand te maken had, maar nu heeft de man toch toegegeven brand te hebben gesticht in de vijftiende-eeuwse kerk. Zijn motief is nog onbekend. Volgens de openbaar aanklager kan de man tot tien jaar celstraf krijgen en een boete van 150.000 euro.

De Rwandees was verantwoordelijk voor het afsluiten van de kerk op de avond van de brand. Volgens zijn bekentenis stichtte hij later binnen in de kathedraal op drie plekken brand, waaronder bij het orgel. Dat raakte hierdoor onherstelbaar beschadigd. Ook een negentiende-eeuws schilderij van Hippolyte Flandrin ging in vlammen op.

Bij het eerste verhoor van de vrijwilliger een week geleden waren „tegenstrijdigheden” gerezen, maar die leken in eerste instantie te zijn ontstaan doordat er geen tolk aanwezig was. Volgens zijn advocaat heeft de man spijt van zijn daad en is hij „overweldigd door de omvang van de gebeurtenissen”. De Rwandees, die geen strafblad heeft, zegt via zijn advocaat volledig mee te werken aan het onderzoek.

