Voor je het weet zit er 30 man in de huiskamer met het Offerfeest

Hussain Alsaaidi komt net voor sluitingstijd slagerij Islam Centrum in Rotterdam binnen lopen, voor hamburgers. Hij heeft zijn zoontje op zijn arm. Voor hem en zijn vrouw dit jaar geen groots Offerfeest, het islamitische feest dat vrijdag begint. Alsaaidi komt oorspronkelijk uit Irak en een deel van zijn familie woont daar nog. Ze vieren het feest elk jaar in Turkije. Maar door corona kan dat dit jaar niet doorgaan.

Het zal de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb verheugen. Hij zei zich vorige week grote zorgen te maken om het Offerfeest. „Dat is traditiegetrouw een feest waar heel veel mensen bij elkaar komen. Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen. Mijn oproep: ‘zie daarvan af’”, zei Aboutaleb.

Met het Offerfeest herdenken moslims de bereidheid van de profeet Abraham om zijn zoon te offeren, toen God hem dat vroeg. Uiteindelijk hoefde het niet en offerde de profeet een ram. En dat laatste doen moslims elk jaar opnieuw tijdens het Offerfeest: ze slachten een schaap en delen het vlees met buren, familie en armen. Het is traditioneel een feest waarbij het samen eten een belangrijk onderdeel is - een beetje vergelijkbaar met Kerst.

Bij zowat íedereen versloffen de maatregelen tegen corona. De terrassen zitten weer vol, in de sportscholen en supermarkten houden mensen zich lang niet altijd aan anderhalve meter afstand. Dus de kans dat families het Offerfeest, dat drie dagen duurt, samen zullen vieren is groot.

Mourad Reyani van slagerij Islam Centrum heeft vierhonderd lammeren verkocht voor het feest, twee keer zoveel als vorig jaar. Hij is populair bij klanten omdat hij het vlees gesneden en verpakt aflevert. Maar de goede verkoop komt ook doordat veel Marokkaanse en Turkse Nederlanders het feest in Nederland vieren.

Lees ook: Meer etentjes, meer bbq’s, meer corona

Koploper coronabesmettingen

Rotterdam is momenteel koploper corona-besmettingen. De GGD Rotterdam-Rijnmond had donderdagmiddag op vrijdagmiddag met 49 gemelde positieve testen de hoogste dagelijkse toename in heel Nederland. Amsterdam telde er 19, Den Haag 12. Zaterdag testten 23 Rotterdammers positief op een totaal van 137 in heel Nederland. Een eenduidige verklaring heeft een woordvoerder van de Rotterdamse GGD niet. Wel geeft ze aan dat in de regio Rotterdam-Rijnmond veel clusters blijken voor te komen binnen families en op het werk, bijvoorbeeld in de haven of industrie.

Aboutaleb zei vorige week dat bij zo’n acht Rotterdams-Marokkaanse gezinnen onlangs veertig besmettingen zijn geconstateerd, die allemaal het gevolg zouden zijn van groepsbesmettingen thuis. Volgens zijn woordvoerder is dit gebleken uit bron- en contactonderzoek door de GGD.

De gemeente Rotterdam werkt samen met islamitische koepelorganisaties om moslims te waarschuwen voor de gevaren. Tijdens het vrijdaggebed werd moskeebezoekers afgeraden om tijdens het Offerfeest familiebezoeken af te leggen. Directeur Mohamed Bouimj van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (Spior) verwacht dat zijn organisatie zo’n negentig procent van de moslims in Rotterdam weet te bereiken. „Niet alleen in de moskeeën, maar ook via WhatsApp”, zegt hij. Via dat medium wordt een waarschuwing van een imam rondgestuurd. Comedygezelschap Borrelnootjez, door jongeren met een islamitische achtergrond, nam donderdagavond bij Spior een videoboodschap op die via YouTube wordt verspreid.

Buiten bidden

Verschillende Haagse moskeeën hebben een creatieve oplossing bedacht om samenkomsten ín de moskee te voorkomen. Zij bidden tijdens het Offerfeest buiten. En de Surinaamse Al Madinah Moskee van de vereniging Faizul-Islam is extra voorzichtig omdat in mei verschillende moskeegangers besmet raakten en een man overleed. De moskee heeft in overleg met de gemeente een plek gekregen in het Haagse Zuiderpark, waar ze met 250 mensen kunnen bidden. De moskee zorgt zelf voor handhavers. De bezoekers van drie andere Haagse moskeeën bidden in andere delen van het park.

Lees ook het interview met bestuursvoorzitter Muhammad Ibrahiem Abdoel die zelf besmet raakte met het coronavirus

In Rotterdam wordt voor zover hij weet niet buiten gebeden, zegt Jacob van der Blom van moskee De Middenweg. In zijn moskee wordt met het Offerfeest in twee of drie shifts gewerkt voor het gebed. Iedereen moet zich van te voren aanmelden via een app.

In mei meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat migranten in Nederland relatief vaker aan Covid-19 overlijden dan autochtone Nederlanders. Bij mensen met een westerse migratie-achtergrond, uit bijvoorbeeld Polen of Roemenië, was de oversterfte met 49 procent het hoogst. Bij mensen met een niet-westerse achtergrond lag die op 47 procent. Bij mensen met een autochtone achtergrond op 38 procent. Volgens het CBS zou dit kunnen komen doordat migranten vaker werk doen waarbij het handhaven van de anderhalve meter lastig is. Zoals voor Poolse landarbeiders die in busjes worden vervoerd. Ook kunnen de omvang van gezinnen en nauwere familiebanden een rol spelen.

Volgens een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond komen „op het werk en bij feestelijke bijeenkomsten binnen en tussen families” momenteel meer besmettingen voor. Zij laat weten dat er „extra voorlichting naar meerdere groepen” komt.

De GGD in Amsterdam zegt samen met het Amsterdam UMC onderzoek te doen naar verschillen in verspreiding van Covid-19 bij groepen met verschillende migratie-achtergronden. „Daarbij kijken we ook naar het beroep en factoren als overgewicht en diabetes”, aldus de woordvoerder. De eerste resultaten worden in september verwacht.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juli 2020