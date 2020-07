Ruim zestig doden bij nieuw geweld in Darfur

In de Soedanese regio West-Darfur zijn meer dan zestig mensen gedood en nog eens zestig mensen gewond bij een nieuwe golf van geweld. Dat heeft het VN-bureau voor humanitaire hulp in Khartoem bekend gemaakt.

De aanval door zo’n vijfhonderd gewapende mannen op de lokale Masalit-gemeenschap vond zaterdag plaats in het dorp Masteri. „Dit was een van de laatste in een reeks incidenten die de afgelopen week zijn gemeld, waarbij verschillende dorpen en huizen in brand zijn gestoken, markten en winkels zijn geplunderd en de infrastructuur is beschadigd”, staat volgens persbureau AFP in een verklaring van het bureau van de Verenigde Naties.

Zondag zei premier Abdalla Hamdok van Soedan dat hij veiligheidstroepen naar het gebied zou sturen „om de burgers en het landbouwseizoen te beschermen”.

Noodtoestand

Het geweld in de regio, waar vanaf 2003 jarenlang een gewapend conflict werd uitgevochten, is de laatste tijd flink opgelaaid. Zo doodden gewapende mannen vlak voor het weekend nog zeker twintig burgers toen ze voor het eerst in jaren terugkeerden naar hun velden, waaronder ook kinderen.

Ook eerder vielen moslimmilities, die trouw zijn gebleven aan de vorig jaar afgezette dictator Omar al-Bashir, al meerdere dorpen aan. Vanwege de grote onrust riep de Soedanese regering half juli de noodtoestand uit in Darfur.

In West-Darfur is de laatste weken regelmatig gedemonstreerd door vreedzame burgers die het geweld beu zijn en meer bescherming eisen van de overheid. Ook in de hoofdstad Khartoem gingen mensen de straat op om zich solidair te tonen met de slachtoffers van het geweld in Darfur.

„De escalatie van geweld in verschillende delen van de Darfur-regio leidt tot meer ontheemding, brengt het landbouwseizoen in gevaar, leidt tot verlies van levens en levensonderhoud en leidt tot groeiende humanitaire behoeften”, zeggen VN-functionarissen over de huidige situatie in het gebied.