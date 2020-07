Paul Cliteur stopt als fractievoorzitter FVD in de Eerste Kamer

Paul Cliteur stopt als fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in de Eerste Kamer. Zijn plaats wordt ingenomen door fractiegenoot en voormalig partijvoorzitter Paul Frentrop. Dat maken Cliteur en Frentrop zondag bekend in een interview met Elsevier. Cliteur blijft als senator actief in de Eerste Kamer.

Cliteur (64), die hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap is in Leiden, wil zich de laatste anderhalf jaar voor zijn pensioen richten op zijn werk op de universiteit. „Ik zal al mijn aandacht nodig hebben om mijn promovendi naar de promotie te begeleiden en het opzetten van nieuw digitaal onderwijs”, zegt Cliteur tegen Elsevier. „Het voorzitterschap van de Eerste Kamerfractie van FVD in een jaar van de verkiezingen is daarmee wel heel moeilijk te verenigen.”

De 66-jarige Frentrop is juist net met pensioen gegaan, waardoor hij meer tijd heeft. Frentrop is momenteel vicefractievoorzitter in de Eerste Kamer voor FVD en wordt vanaf september de nieuwe fractievoorzitter van de partij. FVD is na de VVD de grootste partij in de Eerste Kamer met tien zetels.