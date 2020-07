Oud-turnster Joy Goedkoop: ‘Trainer Vincent Wevers sloeg en schopte me’

Voormalig turnster Joy Goedkoop is als pupil fysiek en mentaal mishandeld door Vincent Wevers, momenteel trainer bij de Nederlandse turnbond. Dat zei ze zondagavond in een uitzending van NOS Studio Sport.

Goedkoop trainde van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal onder de coach. Tijdens die jaren is ze door hem regelmatig gekleineerd, uitgescholden, geslagen en geschopt. „Je moest als een machine functioneren”, zei ze in de uitzending. „Er werd niet naar je gekeken als mens. Er was geen oog voor emoties.” Goedkoop zei dat ze veel pijn heeft gehad van de fysieke en mentale mishandeling. „Eigenlijk ben ik er nog steeds niet helemaal bovenop. Ik heb drie jaar echt heel diep gezeten, in een zwart gat.”

NRC heeft zondagavond meermaals contact gezocht met Wevers, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar. Tegen persbureau ANP heeft hij gezegd later met een reactie te komen. Vincent Wevers werd in 2016 uitgeroepen tot coach van het jaar op het Sportgala van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF. Hij is de vader van turntweeling Sanne en Lieke Wevers. Sanne Wevers won in 2016 goud op het onderdeel evenwichtsbalk bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Lees meer over misbruik in de turnsport: ‘Ik werd over de grond gesleurd, aan mijn nek omhoog getild, tegen de muur gesmeten’

Netflix-documentaire

Het verhaal van Goedkoop volgt een dag nadat turntrainer Gerrit Beltman (64) in het Noordhollands Dagblad in een interview spijt betuigde van de fysieke mishandeling, manipulatie en andere vormen van psychische intimidatie die hij zijn pupillen jarenlang liet ondergaan. Turnsters Loes Linders en Stephanie Tijmes maakten diezelfde dag op sociale media bekend tijdens hun carrière slachtoffer te zijn geweest van dit soort gedrag.

Eerder deze week kondigde de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie een onafhankelijk onderzoek aan naar grensoverschrijdend gedrag in de Nederlandse gymsport. Aanleiding daarvoor was in juni uitgekomen Netflix-documentaire Athlete A over de Amerikaanse arts en osteopaat Larry Nassar, die jarenlang Amerikaanse turnsters seksueel misbruikte. In de nasleep van die film zijn in binnen- en buitenland veel verhalen over wangedrag in de turnsport naar buiten gekomen.

Het verhaal van Goedkoop bij Studio Sport: