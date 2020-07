Nonnengezelschap in ‘Warrior Nun’ vecht al eeuwenlang tegen het Kwaad

Wie de afgelopen weken een blik wierp op de top 10 met best bekeken series op Netflix kon niet om Warrior Nun heen. Dat een serie over een jonge non met superkrachten aanslaat bij veel kijkers is geen grote verrassing. Een tot de verbeelding sprekend concept wordt aangevuld met populaire elementen: een coming of age-verhaal, fantasy, humor en een vleugje horror. En dan is ook gebaseerd op een strip. Herkenbaarheid werkt altijd. Met een cynische blik kun je het denken volgens een algoritme noemen. Content volgens het boekje, het soort genreserie waar de streamingdienst sinds het grote succes van Stranger Things non-stop naar lijkt te zoeken. Die serie wist van de meest herkenbare ingrediënten (jaren tachtig-popcultuur, gegriezel in de stijl van Stephen King, tienerperikelen) tot iets eigens te maken. Dat lukt Warrior Nun in haar eerste seizoen nog niet helemaal.

De Portugese actrice Alba Baptista speelt in haar eerste Engelstalige rol de negentienjarige wees Ava. Voordat ze zichzelf ‘warrior nun’ kan noemen moet ze nog een lange weg afleggen. Een typische reluctant hero: iemand die niet wil accepteren dat ze uitverkoren is. Niet zo gek, want aan het begin van het verhaal ligt ze als lijk in een mortuarium. Nadat ze een aureool in haar rug geplaatst krijgt, komt ze weer tot leven en heeft ze opeens bijzondere krachten. Na allerlei omleidingen sluit ze zich aan bij een genootschap van nonnen. Zij vechten in het geheim al eeuwen tegen demonen en ander gespuis.

Het pulpy gegeven doet denken aan Buffy The Vampire Slayer uit de jaren negentig, al mist Warrior Nun de lekkere knipoog van de vampierenjager en haar uiterst goedgebekte vrienden. Showrunner Simon Barry en zijn schrijvers nemen de materie in het eerste seizoen iets te serieus. Wel vinden ze na een traag en onevenwichtig begin steeds beter een ritme, zeker als een onnodig zijplot wordt losgelaten en een vervelende voice-over verdwijnt. Ze komen echt op stoom als er een heist in het Vaticaan wordt gepland. Ook de grapjes komen later beter uit de verf, maar het Buffy-niveau halen die nooit.

Het eindresultaat mag imperfect zijn, meerdere thematische elementen zijn interessant. De baas van een mysterieus techbedrijf (rol van Thekla Reuten) denkt bijvoorbeeld dat ze een portaal naar de hemel heeft ontdekt. Of ze bang is de duivel wakker te maken? Nee, zegt ze: „De hel is bedacht door mannen om de massa te onderwerpen. Vooral vrouwen.” Het zijn dus niet alleen demonen, ook het patriarchaat is de klos.

Netflix, tien afleveringen van een uur.

DE BRONNEN

Vampier Spike (James Marsters) en vampierenjager Buffy (Sarah Michelle Gellar) in de invloedrijke serie Buffy the Vampire Slayer.

De bijbel Iedere aflevering van Warrior Nun heeft een bijbelvers als titel. De oplettende kijker krijgt meteen een hint over de inhoud.

Warrior Nun Areala (1994-nu) De serie is gebaseerd op stripreeks van Ben Dunn. Het hoofdpersonage van de serie zit niet in de strip.

The Exorcist (1973) Ultieme reli-horror. Tienermeisje Regan (Linda Blair) wordt bezeten door de duivel. „Your mother sucks cock in hell.”

Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) De film uit 1992 was een flop, de serie een hit. We volgen de avonturen van een doodgewone scholier die plotseling de wereld moet beschermen tegen het kwaad. De personages groeien in de zeven seizoenen op. Ze veranderen van grappige tieners in door de wol geverfde volwassenen. De spitsvondige dialogen van maker Joss Whedon zijn net zo belangrijke als de actie.

VERDER KIJKEN

De filmklassieker Black Narcissus zit vol sensuele momenten. I Am Not Okay with This volgt een ongemakkelijk tienermeisje die plotseling superkrachten krijgt. De telepathisch begaafde Eleven (Millie Bobby Brown) neemt het in Stranger Things op tegen monsters.

Black Narcissus Nonnen spreken al lang tot de verbeelding van filmmakers. Een goed voorbeeld is deze klassieker uit 1947. Monnen in de Himalaya worden verleid door exotische omgeving.

Stranger Things Deze Netflix-blockbuster heeft iets voor iedereen. In 1983 gaat een groep kinderen op zoek naar een verdwenen vriendje. Hun woonplaats Hawkins heeft grote aantrekkingskracht op het moordlustige gespuis uit een parallelle wereld. Het mysterie maakt in het derde seizoen plaats voor aantrekkelijk spektakel.

The End of the F***ing World Ook een stripverfilming over eigenzinnige tieners, zonder bovennatuurlijke elementen. Britse buitenbeentjes James en Alyssa slaan op de vlucht en raken in de nesten.

I Am Not Okay with This Degelijke subtopper. Puber Sydney moet leren om te gaan met superkrachten. Uitstekende soundtrack.